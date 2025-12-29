想看101跨年煙火？注意「挑選上風處」 隔壁大樓早提醒：不要跑錯了

台北101煙火每年都會吸引大批人潮，觀看地點要選擇「上風處」才能看到清晰的煙火秀。圖／台北101提供

台北101跨年煙火是眾所期待的跨年重頭戲，不過每年放完煙火，都會有民眾抱怨自己站在「下風處」，只看到滿滿的煙霧；近幾年甚至有人搞錯大樓，一直看著台北101隔壁的天空塔，直到跨年煙火結束才發現自己搞錯對象了。氣象專家林得恩提醒，跨年夜想清楚的看到煙火，一定要注意站的位置是「上風處」，預判以101的東側、南側最推薦；台北天空塔也早在月初就提醒大家，不要搞錯建築，隔壁的才是台北101。

林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」發文表示，跨年夜想看煙火就要注意當天的天氣，如果當晚沒有下雨的話，環境風場就變得非常關鍵，包含風向及風速，建議大家站在「上風處」，才不會只看到一團團的煙霧。

最佳觀賞位置一次看

林得恩預判今年跨年夜台北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向應在東北風至偏東風之間，風速則在3至8m/s之間；初步判斷煙霧會往西南到偏西方向飄移。最佳觀賞方位以101的東側、南側最推薦；國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍及吳興街、福德街一帶高處都是較佳選擇。

但是如果跨年夜下雨的話，雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層蓋住，嚴重影響視覺的能見度。這時，雨勢大小就比風向要來得更為重要，近距離觀賞勝過高視角遠處眺望佳。

林得恩說，根據歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，今年跨年夜到明年元旦，台北的天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在攝氏15至18度之間；所以，建議觀賞101跨年煙火，可以選擇在101的東側、南側，備雨具、近距離觀賞最佳。

台北101隔壁的「台北天空塔」12月初就開始提醒大家不要搞錯棟建築。圖／Threads@ naaaaaaako21

注意不要搞錯大樓

順便提醒大家，台北101旁有一棟22層樓、280公尺高的建築「台北天空塔」，是信義區第二高的建築物，自從完工之後，每年跨年都有民眾誤以為天空塔是101，導致錯過101的璀璨煙火。月初天空塔就在外牆LED螢幕鄭重聲明自己是台北天空塔，還劃出箭頭標注隔壁的台北101，請民眾不要認錯，以免錯失了一年一度的台北101煙火秀。



