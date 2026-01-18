想睡得更好？ 醫揭科學實證生活中這些「微行動」就有用！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

現代人生活節奏快速，「睡眠不足」已經成為影響身心健康的最大地雷。奇美醫院就發起「醫起好眠八週挑戰（Sleep Well Together）」，強調實證已顯示，規律運動與日常身體活動皆能有效調節生理節律，提升睡眠品質，只要透過如睡滿7小時、起床接觸日光等「微行動」就能見效。

奇美醫院是與台灣生活型態醫學會、喬山健康科技旗下數位大健康生活平台Welltivity APP跨界合作，從2025年12月8日至2026年2月1日推出「醫起好眠八週挑戰」，透過科學實證的「生活型態醫學」理念，鼓勵大眾藉由簡單的日常打卡與數位引導，培養成良好睡眠習慣。

奇美醫院院長林宏榮表示，睡眠不只是休息，更是影響免疫力、心血管健康、情緒穩定與工作效率的關鍵因素。尤其在醫療場域中，更能深刻感受到長期睡眠不足，對醫護人員專業表現與民眾健康所帶來的影響，推動「好眠」不只是健康促進，更是守護生活品質的重要基礎。

奇美醫院健康管理中心主任、台灣生活型態醫學會秘書長蔡孟修指出，根據近年大型隨機對照研究與系統性回顧分析，以及美國身體活動指引（PAGA），實證顯示規律運動與日常身體活動皆能有效調節生理節律，提升夜間入睡品質與整體睡眠表現，而生活型態醫學強調的不只是「運動量」，而是將科學證據轉化為可持續的生活行為。

蔡孟修說，此次活動內容設計，正是希望將研究結果轉化為民眾在日常生活中「做得到、做得久」的行動方案，協助建立白天活動、夜晚修復的健康循環。

奇美醫院預防醫學科臨床心理師何詩君強調，睡得好，其實來自每天一點一點的行為改變。「醫起好眠八週挑戰」將睡眠習慣拆解為每日可執行的「微行動」，如睡滿7小時、起床接觸日光、睡前降低光源或進行放鬆活動等，參與者只要每日簡單打卡，就能逐步穩定生理節律。

