「想知道女友跟誰吃飯！」 男報警要求調店家監視器

台南市警方昨(14)日下午3點多，接獲民眾報案，要求到購物中心，幫忙調閱店家監視器，結果一問原因，差點傻眼，原來是男子想知道自己的女友跟誰去吃飯，想從監視器看個清楚，但報案內容屬於私人事務，沒有涉及任何刑事案件，或公共安全事故，警方因此婉拒，也呼籲民眾，不要浪費警力資源。

警方獲報，來到商場內的美食店家，想說發生什麼事情，男子糾結，想要求調閱店家，監視器畫面，但問他原因，卻是因為他懷疑自己的女朋友，跟別人跑來這裡用餐，想要知道對方是哪位。

民眾說：「我覺得很可怕，一點私人空間都沒有。」民眾說：「我覺得，如果沒有辦法做到信任這一塊的話，那我覺得這樣的男朋友，其實是可以分手了。」民眾說：「不要浪費警力資源，會比較妥當。」

不少民眾聽到報警理由，都覺得很不可思議，除了感情信任有問題，也是浪費社會資源，事情發生在台南南紡購物中心，昨(14)日下午3點多，警方接獲民眾報案，說想協助調閱店家監視器畫面，結果到場詢問原因，差點沒傻眼，因為屬於個人私務，警方拒絕幫忙調閱監視器。

台南市警第一分局莊敬派出所副所長楊元林說：「因屬個人私務，並未涉及任何刑事案件或公共安全資源(事故)，當場向其說明相關法令規定，並予以婉拒。」想知道女朋友是跟誰去吃飯，竟然自己跑到店家去，想調監視器看個清楚，還打電話報案希望警方協助，但理由完全說不過去，警方也呼籲，報案專線和警力資源，應該要留給緊急事故，和危安情況等，避免浪費社會資源。

