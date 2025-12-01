想知道貓咪有沒有把你放在心上？這「五個行為」代表超親密

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也好奇家中貓咪到底有沒有把你放在心裡？牠們每天看起來愛理不理的模樣，偶爾撒嬌一下又馬上跑走，總是搞得鏟屎官內心癢癢，貓咪雖然不像狗狗會搖著尾巴撲上來抱你，但牠們認同主人的方式，依然能透過一些行為暗示看出，以下為大家整理「五種常見行為」希望能幫助飼主們判斷出你們之間的情感到底有多深。

一、用頭或身體輕輕蹭你

如果貓咪總是在你腳邊迂迴，用額頭輕輕撞你，甚至用身體在你腿上磨來磨去，那麼恭喜你，牠們正在把你標記成「自己的東西」，並向全世界的人宣示「你就是牠的」，自然也代表牠們有把你放在心上。

廣告 廣告

二、在你面前露出肚子

貓咪最脆弱的部位就是肚子，如果牠們願意翻身，將自己的肚子攤開在你面前，代表牠已經放下戒心，願意把弱點交給你，即使貓咪不一定讓你摸肚子，但肯露肚子就表示牠已經信任你到可以安心放鬆的地步。

三、睡在你的旁邊

貓咪不會在不安全的地方睡覺，當牠們選擇窩在你腿上、胸口或枕邊，就是把你視為最令牠感到安全的人，若貓咪睡著時還發出呼嚕聲，甚至整個放軟身體貼著你，那更是信任值滿格的象徵。

當貓咪願意把最珍貴的戰利品給你，就已經代表你在牠們的心裡非常重要

(示意圖/Unsplash)

四、叼玩具或獵物給你

有些貓咪會把玩具疊在你腳邊或放在你床上，甚至在你沒防備時送上一隻小蟲子，這是牠們把你當「家人」的獨特方式，當貓咪願意把最珍貴的戰利品給你，就已經代表你在牠們的心裡非常重要。

五、看到你回家會迎接

如果你回家時發現貓咪在門口等你，跟著你走進房間， 繞著你邊走邊叫，表示牠們在確認你回來後感到很安心，這就足夠證明了貓咪已經把你視為牠們生活中的唯一依靠。