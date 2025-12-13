想碰瓷？！ 醉女蹲車道中央 看到車來就飛撲

台南深夜上演誇張「碰瓷驚魂記」！一名女子幾杯黃湯下肚後，竟不顧危險蹲在車道上，看到行駛中的車輛，還一度衝去自撞引擎蓋，當場倒地，駕駛下車關心，女子在路上不斷大小聲，情緒失控下又衝度衝向車道，這次就沒那麼幸運，整個人被車輛撞倒，場面相當驚險。

黃湯下肚蹲車道 見行駛車輛自撞引擎蓋

事發在11號深夜台南中西區民生路一家知名酒吧外，從曝光的監視畫面看到，身穿黑衣的女子大半夜衝到車道上，不顧危險直接蹲在馬路正中央，看到行駛而來的車輛，還起身衝上前自撞對方的引擎蓋！駕駛下車關心，黑衣女開始盧個不停在路上大小聲。

女子先是蹲在馬上正中央。圖／翻攝自Threads@ooxx.mia

看到行駛中的車輛，女子衝上前自撞引擎蓋。圖／翻攝自Threads@ooxx.mia

情緒失控下，女子突然又往內側車道衝，第二次就沒那麼幸運了，整個人直接被車輛撞倒，躺在大馬路上。

看到另一輛車行駛而來，女子再度衝上前導致擦撞。圖／翻攝自Threads@ooxx.mia



疑酒吧常客非首次失控 衝車道自撞駕駛驚

經過了解，這名28歲侯姓女子疑似是酒吧店家的常客，失控行為已經不只一次，這次她自己喝完酒後就衝出去；店家說，她很常到店裡喝酒，會蹭客人的酒，他們也會覺得困擾。

二分局海安派出所副所長王志宏表示，女子行徑足以阻礙交通恐違反，依道路交通管理處罰條例可處新台幣500元。

※不良示範，請勿模仿

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

台南／黃富祺、陳淳禎、王秀成 責任編輯／網路中心

