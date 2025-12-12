想移居日本 他每月飛東京後悔了：台灣最適合生活

台灣人喜歡去日本玩，甚至有不少人定居在當地，不過網紅「G老闆編哥」直言，這1、2年來每個月飛東京，也想過移居日本，但後來發現不論在飲食、氣候、文化等方面，真的適應不了，直呼「在日本生活沒有想像中那麼美好，人生最適合待的地方，其實就是台灣。」

G老闆編哥日前在臉書粉專發文表示，這1、2年連續每個月都飛東京，原本想說先體驗看看，如果不錯的話乾脆搬去日本長住，結果後來發現適應不了，「在日本生活，實際上沒有想像中那麼美好，旅遊跟長住，真的完全不一樣！」

廣告 廣告

G老闆編哥提到，首先是飲食方面，在日本想吃什麼就吃什麼，但待久了才深刻感受到，日本的食物普遍偏鹹，偶爾吃很開心，天天吃真的受不了，每次待一周左右就開始想念台灣味。

再來是花粉季過敏的問題，G老闆編哥說，只要碰到花粉季節，鼻子就不舒服，出門都要戴口罩，「旅遊時覺得還好，但如果長住，我的鼻子會直接廢掉。」

G老闆編哥表示，台灣冬天濕冷，日本是乾冷，皮膚乾、喉嚨乾、鼻子乾，暖氣一開整個人像在烤箱裡悶悶的。最後則是日本文化，他說日本非常重禮節、流程，也很客套，「有時候會覺得太拘謹、太規矩，不像台灣隨性、自然、有人味。」

G老闆編哥坦言，認真體驗後才知道，旅遊版的日本是天堂，生活版的日本是另一回事；不論是哪個國家，人生最適合待的地方，其實就是台灣。

更多中時新聞網報導

經濟動物獸醫荒 衝擊食安

立專法 疊單不再？Uber喊漲價 工會批製造恐慌

蔡依林火辣透視裝 上天、下水、入沙漠