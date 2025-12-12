想移居日本 他每月飛東京後悔了：台灣最適合生活
台灣人喜歡去日本玩，甚至有不少人定居在當地，不過網紅「G老闆編哥」直言，這1、2年來每個月飛東京，也想過移居日本，但後來發現不論在飲食、氣候、文化等方面，真的適應不了，直呼「在日本生活沒有想像中那麼美好，人生最適合待的地方，其實就是台灣。」
G老闆編哥日前在臉書粉專發文表示，這1、2年連續每個月都飛東京，原本想說先體驗看看，如果不錯的話乾脆搬去日本長住，結果後來發現適應不了，「在日本生活，實際上沒有想像中那麼美好，旅遊跟長住，真的完全不一樣！」
G老闆編哥提到，首先是飲食方面，在日本想吃什麼就吃什麼，但待久了才深刻感受到，日本的食物普遍偏鹹，偶爾吃很開心，天天吃真的受不了，每次待一周左右就開始想念台灣味。
再來是花粉季過敏的問題，G老闆編哥說，只要碰到花粉季節，鼻子就不舒服，出門都要戴口罩，「旅遊時覺得還好，但如果長住，我的鼻子會直接廢掉。」
G老闆編哥表示，台灣冬天濕冷，日本是乾冷，皮膚乾、喉嚨乾、鼻子乾，暖氣一開整個人像在烤箱裡悶悶的。最後則是日本文化，他說日本非常重禮節、流程，也很客套，「有時候會覺得太拘謹、太規矩，不像台灣隨性、自然、有人味。」
G老闆編哥坦言，認真體驗後才知道，旅遊版的日本是天堂，生活版的日本是另一回事；不論是哪個國家，人生最適合待的地方，其實就是台灣。
更多中時新聞網報導
經濟動物獸醫荒 衝擊食安
立專法 疊單不再？Uber喊漲價 工會批製造恐慌
蔡依林火辣透視裝 上天、下水、入沙漠
其他人也在看
日本清水寺年度漢字出爐！「熊」嚴重影響生命安全 第2名也跟民生有關
京都清水寺今（12）日對外公布年度漢字為「熊」，提到這一年日本各地出現熊襲擊人事件，嚴重危脅到人們的生命安全，而且這不僅僅是社會問題，也連帶影響到大家的生活及相關經濟活動。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發起對話
老公日本代買酒超過10瓶！林舒語崩潰：行李全是酒還用我衣服包
根據她在《單身行不行》節目中受訪表示，丈夫不僅會為自己購買喜歡的酒品，還會主動幫朋友代買。他常在日本當地拍下限量酒款與朋友分享，一聽見對方想請託代購，就毫不猶豫地答應。林舒語坦言：「日本酒確實很有特色，但酒又重，加上航空有攜帶限制，真的壓力超大。」更令她...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發起對話
日本滑雪場通報熊出沒 滑雪客遭追趕驚魂記
日本一家滑雪場今天(12日)表示，他們接獲多起熊出沒的通報。同時，一名滑雪者描述了自己在雪道上遭熊追趕的經歷。 自今年4月以來，日本全國已有13人死於被熊襲擊，創下紀錄。此外，熊闖入民宅和超市、在學校附近遊蕩的事件也不時發生。 長野縣白馬47山地運動公園(Hakuba47 Mountain Sports Park)的員工白川一也(Kazuya Shirakawa)告訴法新社：「自從7日接到兩起熊出沒報告以來，我們每天都在巡邏，檢查是否有熊的足跡。」白川表示，自接獲熊出沒的報告以來，滑雪場員工尚未發現任何熊的蹤跡。 熊通常在冬季進入冬眠狀態，但本月初，該地區一名男子在自家附近清理積雪時遭到熊的襲擊。 與此同時，一名滑雪者在Instagram上發布了一段他被熊追趕的影片。他向媒體表示，這隻熊在滑雪道上追趕他。「我轉身的時候，看到一頭熊。我嚇了一跳。」 他4天前上傳到網路上的影片顯示，一頭熊從滑雪道下方朝他奔來。「牠差點撞上我…我們四目相對。」他並說，這頭熊後來放棄追趕他，回到山上。 此外，日本今天選出2025年的代表字為「熊」。這項年度活動由民眾票選他們認為最能代表過去一年的漢字。 一名5中央廣播電台 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
日本2025年度漢字出爐 「熊」出沒驚嚇程度勝米價
日本一年一度象徵社會氛圍的「年度漢字」12 日揭曉，2025 年度由「熊」奪下首位，今年是活動自 1995 年創辦以來的第 30 週年，「熊」字也是首次入選，也凸顯了今年日本各地熊出沒事件對社會所引發的緊張情勢。 綜合《共同社》以及《朝日新聞》報導，日本漢字能力檢定協會12日宣布，「熊」字當選最能反映今年世態民情的年度漢字，並由京都清水寺住持森清范在長 1.5 公尺、寬 1.3 公尺的巨幅和紙上正式揮毫。 報導指出，日本漢字能力檢定協會透過明信片及網際網路向全國徵求票選，並從中選出得票最多的一字，最後年度漢字由「熊」字以2萬3346票居冠而出線，理由是各地接連有熊出沒並造成了損失，以及熊貓將被送回中國的相關話題。 反映首位女首相「高」字排第三 第 2 名則為反映稻米價格飆升以及美國總統川普就任等相關話題的「米」共獲得2萬3166票，理由是稻米價格飆升與美國川普總統就任等相關話題(日文美國漢字稱「米国」)，值得注意的是，「熊」與「米」的票數差距僅 180 票。 另外，第3名為「高」獲得1萬8300票，多因高市早苗出任首相及物價高漲。 日本「年度漢字」自1995年啟動以來，今年屆滿30週年中央廣播電台 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
熊害為患 日本2025年度漢字「熊」
日本京都清水寺的貫主森清範，12日下午在清水寺國寶「清水舞台」，揮毫寫下代表2025年世態的漢字「熊」字。「熊」字的獲選代表今年各地傳出的熊害。除了熊害之外，「熊」還代表今年日本歸還中國4頭大熊貓。而代表米價高漲的「米」，以180多票之差居於第二。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 1
中遠海運集團與CSSC正式簽署陸造船史上最大境內造船合約
根據英國航運相關網站引述，中國船舶集團（CSSC）宣布，已與中遠海運集團（COSCO）在上海正式簽署中國造船史上最大規模境內造船合約，總金額約人民幣五百億元（約七點一億美元），涵蓋多達八十七艘新船。此次超級訂單對中國兩大海運企業具有很大意義，也顯示中國在全球造船市場的強勢地位。合約內容包含：超大型貨櫃船、超大型散貨船（VLOC）、超大型原油船（VLCC）、糧食運輸船、多用途重吊船、MR型油輪、Ro-Pax客貨兩用船、小型貨櫃船等。建造工作將由中國船舶集團旗下六家造船廠共同承攬，包括江南造船、大連造船、武昌造船、廣船國際、中船澄西船廠，及青島北海造船。中國船舶集團表示，約四百七十億元人民幣款項將以跨境人民幣形式結算，創下中國海事產業跨境人民幣結算規模的新紀錄。該集團強調，這 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
韓國大學入學考英文難度「地獄級」 負責人請辭
（中央社首爾12日綜合外電報導）近期韓國發生大學入學考試英文科「地獄級難度」爭議，甚至還有與哲學家相關題目，教育課程評價院長吳承杰為此請辭負責，這也是首次有院長因大學入學考難度調整失敗而下台。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
陳南呈返台任長榮樂團大提琴首席 開啟音樂新生涯
（中央社記者趙靜瑜台北12日電）長榮交響樂團發出人事公告，旅美大提琴家陳南呈上任大提琴首席。陳南呈說，樂團因駐團藝術家梵志登參與更具企圖心，「樂團啟航音樂新生涯，我能在這個時間點加入感到榮幸。」中央社 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
影／向華強為向佐開戲虧數億元 嘆「生涯最大敗筆」！原因曝
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤向華強日前拍分享自己曾經親自為兒子向佐開戲，卻虧了數億資金，向華強從影多年，自認從未遇過捧不起來的演員，不料唯一捧不起...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
恆春洋蔥缺工救星！全自動育苗移植一條龍 解農民「彎腰之苦」
恆春半島洋蔥享譽全台，但近年受限於農村人口老化及嚴重缺工，「種洋蔥」這項極需彎腰勞動的產業面臨極大挑戰。為解決每逢產季「搶工大戰」的困境，高雄區農業改良場與恆春大和蔬果生產合作社，今舉辦「洋蔥產業一貫化機械作業」示範觀摩，展示從源頭的自動化育苗到田間移植技術，期盼透過機械化「大軍」進駐，讓在地蔥農不自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
散裝船暴增、日廠造船訂單飆1.6倍；積壓訂單增
MoneyDJ新聞 2025-12-12 08:04:59 蔡承啟 發佈散裝船訂單暴增，帶動11月份日廠造船訂單量飆增1.6倍，積壓訂單量5個月來首增。 日本船舶出口商協會(Japan Ship Exporters Association；JSEA)11日公佈統計數據指出，散裝船訂單暴增，帶動2025年11月份日本造船廠所接獲的造船訂單量較去年同月飆增1.6倍(飆增159.2%)至61萬2,050總噸(GT)，為3個月來第2度呈現增長，不過月訂單量連續第5個月低於100萬總噸。 11月份日本造船廠所接獲的船隻訂單為18艘、遠高於去年同月的6艘(23萬6,096總噸)。其中，貨櫃船等貨物船訂單為2艘(17萬3,000總噸；2艘皆為貨櫃船、為連續第2個月接獲貨櫃船訂單)、高於去年同月的0艘；散裝船訂單為16艘(43萬9,050總噸)、遠高於去年同月的5艘(23萬5,100總噸)；油輪為0艘、低於去年同月的1艘(996總噸)。 截至2025年11月底為止，日本造船廠手頭仍握有的(積壓的)訂單量為2,898萬1,854總噸(605艘)，較前月底(2025年10月底)相比增加0.1%，5個月來首Moneydj理財網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
鏡評／美國降息 日本升息
日本首相高市早苗是一位非典型、有趣的政治領袖，她在自民黨的統治危機中上任，許多政治觀察家看衰她，但是高市跌破眾人眼鏡，上任後日本股市大漲、匯率貶值、日圓利率繼續走高，國內民調支持率更創下75％的高點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
宏都拉斯大選12天了沒結果！首都爆發抗議 總統要求宣布無效
宏都拉斯大選計票已進入第12天，卻仍處於結果不確定狀態，總統卡斯楚（Xiomara Castro）要求宣布選舉無效並指控存在舞弊行為，引發首都爆發抗議活動。目前選舉計票工作已停滯超過24小時，形成僵局。選舉官員稱，將啟動特別驗票。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
沒吃到降息紅利？台積電秒填息變暴跌 專家曝摜殺權值股元凶：賣壓還沒完
聯準會宣布降息1碼，不過主席鮑爾暗示未來寬鬆空間有限，市場擔憂聯準會明年可能暫停降息引爆賣壓，也導致台股早盤開高急拉至28568.02點，創下歷史新高後，一路下探，台股收盤大跌375.98點，收在28024.75點，台積電秒填息變暴跌30元作收。對此，基金經理人沈萬鈞在臉書發文分析，造成台股權值股暴跌的元凶不是外資，而是他們。台積電今（11）日除息5元，一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 64
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 11
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 11