想站柯文哲身邊！ 白營林碩彥.游雅婷「卡C位」爆推擠

新北市 / 綜合報導

農曆新年即將到來，民眾黨創黨主席柯文哲前天(8)日陪小雞深入竹北市場掃街發紅包，卻上演新竹縣議員林碩彥及竹北市民代表游雅婷的卡位大戰！原來當天在媒體聯訪前，游雅婷先卡好位等柯文哲站到中間，但林碩彥立即發覺不對勁，趁機擠到柯文哲和游雅婷中間，雙方發生推擠搶位，最後柯文哲只好出面維持秩序，事後兩人還在臉書上技巧性讓對方消失，較勁意味十足，對此林碩彥表示媒體採訪都已經安排好位置，若有造成困擾很抱歉，游雅婷則回應，活動安排是站在柯文哲旁邊，因為突如其來的肢體接觸造成驚嚇，請大家不要過度關心。

民眾黨創黨主席柯文哲，8日一大早頂著寒風，來到竹北市場掃街發送新年紅包，民眾熱烈歡迎，紛紛靠在阿北身邊拍照，不過想跟阿北黏條條的不光他們，還有...，民眾黨創黨主席柯文哲說：「來來來來來。」媒體聯訪區突然一陣混亂，竹北市民代表游雅婷已卡好位，引導柯文哲站中間，但這時新竹縣議員林碩彥，發覺不對勁，立刻伸手推了游雅婷，趁機擠進柯文哲與游雅婷中間。

民眾黨創黨主席柯文哲說：「不對不對不對。」竹北市民代表游雅婷(眾)VS.民眾黨發言人張彤說：「(唉呦，唉呦)，好啦好啦大家。」游雅婷一度因為推擠，腳步不穩往後踉蹌，好在後方柯文哲及時用雙手扶住游雅婷肩膀，站穩後游雅婷還回頭狠瞪林碩彥，現場氣氛超尷尬，柯文哲只好出面維持秩序，民眾黨創黨主席柯文哲說：「那你要幫他拿(麥克風)。」

游雅婷開心比完YA，接過一大把麥克風，但怎麼喬收音都有問題，最終民眾黨發言人張彤跳出來，化解僵局，民眾黨發言人張彤說：「麥克風我拿，我來我來，我很習慣拿mic。」聯訪平安結束，但畫面卻在網路掀起熱議，參與卡位戰的林碩彥和游雅婷也沒停火，事後不約而同，在臉書po出圖文，林碩彥技巧性將照片切割游雅婷，游雅婷則是只留下自己和柯文哲、邱臣遠等人，其他都用馬賽克處理，就連站在柯文哲旁的林碩彥也被消失，明明是同場活動，卻看不到兩人同框身影。

新竹縣議員林碩彥說：「其實在安排媒體採訪都已經安排好位置，我想這是個人行為，那至於說站位跟引爆卡位(戰)這個是過度解讀了，至於說她(游雅婷)之後會不會了解，站位倫理或站位的順序，我想她應該慢慢就會清楚。」

竹北市民代表游雅婷(眾)說：「依照活動的安排我會站在柯文哲主席阿伯旁邊，那有可能因為現場的空間有限，我又比較矮。」我又比較矮，竹北市民代表游雅婷(眾)說：「我才會出現短暫的肢體接觸，並非刻意行為。

有關其他溝通上的誤會，請大家不要過度關心。」雙方各執一詞，火藥味依然濃厚，也為2026選情，增添話題。

