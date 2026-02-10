想站柯文哲身邊！ 白營林碩彥.游雅婷「卡C位」爆推擠
新北市 / 綜合報導
農曆新年即將到來，民眾黨創黨主席柯文哲前天(8)日陪小雞深入竹北市場掃街發紅包，卻上演新竹縣議員林碩彥及竹北市民代表游雅婷的卡位大戰！原來當天在媒體聯訪前，游雅婷先卡好位等柯文哲站到中間，但林碩彥立即發覺不對勁，趁機擠到柯文哲和游雅婷中間，雙方發生推擠搶位，最後柯文哲只好出面維持秩序，事後兩人還在臉書上技巧性讓對方消失，較勁意味十足，對此林碩彥表示媒體採訪都已經安排好位置，若有造成困擾很抱歉，游雅婷則回應，活動安排是站在柯文哲旁邊，因為突如其來的肢體接觸造成驚嚇，請大家不要過度關心。
民眾黨創黨主席柯文哲，8日一大早頂著寒風，來到竹北市場掃街發送新年紅包，民眾熱烈歡迎，紛紛靠在阿北身邊拍照，不過想跟阿北黏條條的不光他們，還有...，民眾黨創黨主席柯文哲說：「來來來來來。」媒體聯訪區突然一陣混亂，竹北市民代表游雅婷已卡好位，引導柯文哲站中間，但這時新竹縣議員林碩彥，發覺不對勁，立刻伸手推了游雅婷，趁機擠進柯文哲與游雅婷中間。
民眾黨創黨主席柯文哲說：「不對不對不對。」竹北市民代表游雅婷(眾)VS.民眾黨發言人張彤說：「(唉呦，唉呦)，好啦好啦大家。」游雅婷一度因為推擠，腳步不穩往後踉蹌，好在後方柯文哲及時用雙手扶住游雅婷肩膀，站穩後游雅婷還回頭狠瞪林碩彥，現場氣氛超尷尬，柯文哲只好出面維持秩序，民眾黨創黨主席柯文哲說：「那你要幫他拿(麥克風)。」
游雅婷開心比完YA，接過一大把麥克風，但怎麼喬收音都有問題，最終民眾黨發言人張彤跳出來，化解僵局，民眾黨發言人張彤說：「麥克風我拿，我來我來，我很習慣拿mic。」聯訪平安結束，但畫面卻在網路掀起熱議，參與卡位戰的林碩彥和游雅婷也沒停火，事後不約而同，在臉書po出圖文，林碩彥技巧性將照片切割游雅婷，游雅婷則是只留下自己和柯文哲、邱臣遠等人，其他都用馬賽克處理，就連站在柯文哲旁的林碩彥也被消失，明明是同場活動，卻看不到兩人同框身影。
新竹縣議員林碩彥說：「其實在安排媒體採訪都已經安排好位置，我想這是個人行為，那至於說站位跟引爆卡位(戰)這個是過度解讀了，至於說她(游雅婷)之後會不會了解，站位倫理或站位的順序，我想她應該慢慢就會清楚。」
竹北市民代表游雅婷(眾)說：「依照活動的安排我會站在柯文哲主席阿伯旁邊，那有可能因為現場的空間有限，我又比較矮。」我又比較矮，竹北市民代表游雅婷(眾)說：「我才會出現短暫的肢體接觸，並非刻意行為。
有關其他溝通上的誤會，請大家不要過度關心。」雙方各執一詞，火藥味依然濃厚，也為2026選情，增添話題。
更多華視新聞報導
拚新竹！高虹安回歸民眾黨？ 柯文哲：她先拚市政
柯文哲：高虹安是否回歸民眾黨 非現階段要事
柯文哲指大罷免32比0是要救他 國民黨別太高估自己
其他人也在看
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
費玉清退隱演藝圈「余天爆他換電話」 鬆口聯繫近況
胡瓜、余天、余祥銓10日現身為「鑽石舞台之夜」進行彩排，三人也暢聊當年的秀場大小事，透露農曆年期間幾乎天天作秀，大家會在後台小賭怡情，話題間也意外提到封麥退隱多時的費玉清，胡瓜與余天罕見鬆口他的近況。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
閃兵遭求刑2年8個月！陳柏霖丟實境節目主持棒 13年女友庭瑄婚禮慘延期
陳柏霖近來深陷閃兵案風波，演藝事業面臨前所未有的危機。繼去年10月遭到檢方起訴並求刑2年8個月後，他的工作全面停擺，代言與戲約全數喊卡。根據「鏡週刊」報導，由他主持的人氣大型旅行實境節目《出去一下 What A Trip》第二季已展開籌備，但確定不再安排陳柏霖參與主持，等同正式將其除名，這對正處於司法風暴中的他無疑是雪上加霜。
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
「一堆人受不了鄭麗文想退黨」媒體人爆盧秀燕其實非常反對擋軍購
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極向中國靠攏，堅持阻擋國防預算的擴張，千方百計想和中共總書記習近平見上一面，卻引發國民黨強烈反彈，爆出內部正在醞釀退黨潮！資深媒體人陳敏鳳近日爆料，藍營目前有不少人對鄭麗文相當不滿，甚至私下已經在放話要離開國民黨，3月份將會是「關鍵臨界點」。陳敏鳳也透露，台中市長盧秀燕其實非常反對擋軍購。 鄭麗文上任後隨即改變國民黨前主席朱立倫的「和中親美」路線，一再高調自稱中國人，國民黨副主席蕭旭岑日前赴中舉辦國共智庫論壇，返台還嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引起輿論譁然，傳出國民黨內也有許多人對此相當擔憂。 對於蕭旭岑冷嘲熱諷，美國國務院近日狠狠打臉表示，AIT處長是美國國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。而谷立言近期數度到台中與盧秀燕及立法院副院長、台中市長擬參選人江啟臣會晤互動，盧秀燕、江啟臣都發聲切割嗆谷立言的蕭旭岑，並強調台美關係非常重要，被外界認為藍營路線之爭已經浮上檯面，恐將上演分裂大戲。 對於國民黨和民眾黨持續擋軍購預算，陳敏鳳8日在三立談話節目政論節目《驚爆新聞線》中提到，其實盧秀燕也非常反對擋軍購，藍營有
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
誰砸123億抬價？台積電最後一盤灌入6541張買單 市值飆至48.75兆
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導明天就是台股封關日，台積電（2330）今（10）日開高走高，最後一盤更一口氣灌入6541張大量，將股價瞬間抬升10元，終場股價...
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。