想結婚先戒手遊？日男為《妮姬》年課百萬遭女友逼退坑，網嘆：還好沒結！

最近一名日本的玩家在社群 X（推特）上分享了自己因為沉迷手遊《勝利女神：妮姬》而導致婚約破局的詳細經過，引起網友熱烈討論。該名網友甚至列出了一份與女友談判經過，內容詳述了雙方對於婚姻生活的條件交換。

玩家分享自己被迫婚姻與遊戲二選一。（圖源：勝利女神:妮姬）

該玩家網路名為 アクセル，表示自己交往其他都沒有在對方面前玩遊戲，也沒跟對方說過自己有在玩遊戲，是為了雙方關係可以更好，他才把自己玩遊戲這點說出來。雖然雙方作為交往對象，彼此之間都互有好感，但在婚姻觀念上無法達成共識，最後只能握手互祝幸福，結束了這段感情。

廣告 廣告

原 PO 表示無法否認他有「遊戲成癮」的問題，但也澄清每天的遊玩時間多數都是利用通勤時的 1 小時，並不是整日沉迷，然而在是否這輩子都要「引退」不再玩遊戲這一點上，他坦言雖然婚後可能自然不再玩，但無法在當下做出絕對的承諾。

在最敏感的金錢觀與課金問題上，更向女方承諾會將遊戲課金額度大幅縮減到每年 50 萬日圓（約新台幣 10 萬元）以內，之前是每年 100 萬日圓，試圖在嗜好與家庭財務間取得平衡。除此之外，為了讓這段關係能夠繼續，他甚至同意了女方提出的一系列條件，像是支持自由選擇同姓或保持各自原姓、婚後住在女方老家附近、夫妻同房，以及自行償還高達 500 萬日圓證券擔保貸款。

絕大多數的留言都對男方的決定表示支持，認為這是一個「英明的決定」。指出：「如果連興趣都要被束縛，這段婚姻絕對無法長久」、「會逼迫伴侶在『興趣與我』之間做二選一的人，通常結婚後會剝奪更多的自由」。也有同樣身為玩家的網友分享經驗，表示即使是數分鐘的遊戲時間也可能成為導火線，所以找一個能理解甚至一起玩遊戲的伴侶至關重要。