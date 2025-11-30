想結婚生娃卻存不到錢？公務員月收45K僅剩1.5萬 網點出問題關鍵

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

薪水看似不差，但每月存款卻瘦得可憐，讓不少剛踏入職場的年輕人深感挫折。近日一名剛考上公務員工作北漂的網友分享自己的金錢困境，坦言明明生活花費都「很正常」，但一個月花掉近3萬元，最後只剩1.5萬元能存下來，讓她忍不住心灰意冷表示：「沒有爸媽幫忙買房，是不是乾脆不要想結婚生小孩了……」。

薪水看似不差，但每月存款卻瘦得可憐，讓不少剛踏入職場的年輕人深感挫折。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「花費正常，卻還是存不了錢」為標題發文透露，自己每月實領約4.5萬元，目前在外縣市租屋，平日三餐外食、假日才回家吃飯。她細算後驚覺，本月開銷竟逼近3萬元，其中包含房租、手機費、電費、衛生棉與民生用品等固定支出約4000元，其餘則是餐費與生活雜支。她無奈表示：「餐費已經盡量壓低，幾乎都是八分飽，捨不得多吃。」

然而，即使努力省吃儉用，全月依然只能存到1.5萬元，讓她相當挫折，「如果談戀愛約會的話，感覺更存不了。沒父母幫忙買房， 是不是就不用想結婚生小孩了……」。

貼文曝光後，引發大批網友共鳴討論，「我房租6000，我4萬2～4萬5的時候月存2萬5，現在都領將近5萬，月存3萬。我也有養寵物，但一次買的飼料跟貓砂都可以用很久，我吃的也沒在省，但平常物慾很低，很少買東西，所以這大概是為什麼我能存這麼多錢」、「先肯定你的努力和精打細算，我覺得已經很省很厲害了！我覺得你要做的不是在現有的基礎上再去更省，頂多額外做個兼職，或是就維持現狀，做做自己喜歡而且放鬆的事情」、「我自己看起來覺得花費還好耶！生活總是也不能都沒有品質和小確幸，寵物也不能窮養以免生病花更多。」



