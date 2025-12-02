想給尪驚喜！妻出差「提早回家」…浴室搜出一袋保險套 揪他和小三激戰

記者羅欣怡／新竹報導

人妻出差本想提早回家給丈夫驚喜，卻意外揪出小三。（示意圖／freepik）

新竹人妻小美今年（2025）6月到南部出差，為了給丈夫驚喜提前凌晨返家，沒想到前腳才進門，後腳先生就帶了小三回家，小美衝進浴室，還找到用過的保險套，先生坦承多次帶小三回家發生性行為，小美憤而向二人連帶求償百萬，更與先生離婚，新竹地院判二人需連帶賠償王女60萬元。

判決書指出，小美和先生結婚3年，今年6月22日凌晨，她本想給先生一個驚喜，提早從台南返回竹北住家，但一開門，覺得家中有異樣，沒想到5分鐘後，丈夫竟帶著小三回來，她更在廁所找到一袋保險套、衛生紙，以及小三佩戴的隱形眼鏡，丈夫才坦承偷吃。

小美更進一步調閱社區的監視器畫面，發現丈夫和小三從5月起，4度在家中發生性行為；面對指控，丈夫雖承認當天帶小三回家，但辯稱兩人只是交友軟體認識、到家中聊天，並沒有發生性行為。然而，兩人「電梯激吻」的畫面擺在眼前，也讓小美丈夫百口莫辯。

王女痛批，丈夫與小三的行為徹底破壞她的婚姻與家庭生活，對她造成極大精神折磨，因此憤而提告兩人連帶賠償100萬元，並結束這段婚姻。新竹地院審理後，判決廖男與江女需連帶賠償王女60萬元，全案仍可上訴。

