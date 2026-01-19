想統治全球市場，先「拿掉K-pop的K」！《經濟學人》揭密韓國娛樂巨頭如何「打造無國界偶像」

2026 年 1 月，全球樂壇迎來重磅消息：BTS 防彈少年團在全員完成服役後，終於合體展開世界巡演。就在這個 K-pop 最榮耀的時刻，幕後的推手們卻正在策劃一場顛覆性的轉型——他們要拿掉 K-pop 裡的「K」（韓國）。《經濟學人》稱，隨著內需疲軟、K-pop 風靡全球，韓國娛樂巨頭正試圖將打造偶像的 SOP 輸出全球，試圖證明 K-pop 不再是韓國專利，而是一種世界通用的「風格」。

想當K-pop偶像？不用飛首爾

想成為下一個 Blackpink？現在你不用飛去韓國。2025 年，韓國娛樂公司龍頭、aespa 與 Super Junior 等人氣韓團所屬的 SM 娛樂，在新加坡開設了東南亞首家 K-pop 培訓學院「SM Universe」，只要花上 6,500 新元（約新台幣 15 萬元），就可以體驗學院的專業課程。這裡的學生來自法國、德國、印尼等地，他們接受如同軍隊般嚴格的舞蹈與歌唱訓練，夢想成為下一個巨星。

這顯示了一個趨勢：韓國流行音樂（K-pop）正在變得「不韓國」了。隨著國內市場飽和、K-pop 風靡全球，唱片公司正將目光投向海外市場，下一代的愛豆（idol，偶像）必須更加國際化，將他們的愛意展現給海外飯（fan，粉絲）。另一間娛樂巨頭、BTS 防彈少年團的經紀公司 HYBE，已經在洛杉磯和孟買開設培訓課程，直接在當地「製造愛豆」。

人氣女團TWICE演唱會。（圖／取自IG@twicetagram）

K-pop 是一種「風格」，不是「國籍」

新加坡 SM Universe 的 Andy Lim 表示，走向海外對 K-pop 產業來說「是自然的進程」。多位希望擴大吸引力的愛豆已經開始與美國明星合作，例如女團 Blackpink 曾與 Cardi B、Lady Gaga 和 Selena Gomez 等藝人合作，成員 Rosé 與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作演唱的《APT.》更是當年公認的「洗腦神曲」。許多藝人現在用英語演唱，而非韓語，例如 Netflix 史上最受歡迎的電影《K-Pop 獵魔女團》 當中的歌曲〈燦金〉（Golden）。

打造天團 BTS、HYBE 創辦人房時爀曾直言，目標是讓公司「拿掉 K-pop 中的 K」。 但這會不會讓 K-pop 普通的老式流行音樂呢？

曾為BTS、女團 aespa 與 Red Velvet 等大勢團體創作 K-pop 樂曲的瑞典金牌製作人 Cazzi Opeia 認為，K-pop 不再強調其原產國或語言，而是一種「非常有趣的音樂風格」：它熱情洋溢，有著朗朗上口的記憶點（hooks）和精緻的製作；旋律和過門是為了舞蹈而寫的，這就是為什麼學院對待編舞的嚴肅程度，堪比北韓軍隊的操練。

K-pop 歌曲充滿「拼接」風格，融合了多種音樂類型：從抒情轉向饒舌，或從流行轉向電音。此外，K-pop 團體往往有很多成員，因此歌曲結構通常是為了讓每個人都有聚光燈下的時刻。K-pop 粉絲（絕大多數是女性）在團體裡通常有一位「本命」（即最喜歡的成員），當歌曲到了本命表現的部分（part）時，這整首歌就對粉絲產生了意義。

輸出的不只是音樂，還有「造星 SOP」

唱片公司不僅輸出 K-pop 音樂風格，另一項核心輸出，其實是那套殘酷卻高效的「偶像培訓系統」。 練習生從 13 歲就開始每天 10 小時的訓練，但懷抱夢想的人可能每天花 6 到 10 小時、持續數年，為他們的大好機會做準備。 K-pop 愛豆的出道年齡也越來越小，有些人 13 歲就登台表演，這也讓一些行業觀察家感到擔憂。

2022年出道的南韓高人氣女團New Jeans，出道平均年齡16.4歲、最年幼的成員惠仁（右2）當時僅14歲。（翻攝自New Jeans官網）

對 HYBE 美國分公司總裁李在尚（音譯，Jaesang Lee）來說，他們培養的不只是歌手，而是能與粉絲深度連結的「偶像」，讓表演者激發出粉絲的強烈崇拜。因此，評判練習生的標準不僅是他們的歌聲或舞蹈，還有他們的紀律、團隊合作和公眾形象。從自拍的角度到經營粉絲關係，全都是必修課。

混血女團 Katseye 的成功實驗

這場「去韓化」實驗已經有了成果。2023 年透過選秀節目出道的女團 Katseye，成員來自美國、印度、菲律賓和瑞士，六人中僅有一名韓國人。她們在洛杉磯接受 HYBE x Geffen Records 的訓練，這是韓國唱片公司與環球音樂集團的合資企業。 Katseye 於 2026 年公佈的單曲〈Internet Girl〉已在全球累積數億次播放。 Katseye 的成功證明了：只要套用 K-pop 的公式，即便成員不講韓語、不是韓國人，照樣能紅遍全球。未來的 K-pop，或許將不再有國界之分。

