想繼承過世親人的Steam帳號？過來人曝「唯一解法」：千萬別做這件多餘的事

對於現代玩家來說，Steam 收藏庫裡那數百、甚至數千款遊戲，不僅僅是娛樂的工具，更是投入了無數金錢與時間累積下來的「資產」。許多人習慣看到特價就「喜+1」，將 Steam 視為一種數位收藏櫃。然而一個殘酷的問題在之前浮上檯面：「當我們離開人世後，這些帳號能留給孩子嗎？」 國外論壇 Reddit 上一則關於父親臨終前的請求，再次引起了關於 Steam「死後繼承權」的激烈討論。

數位財產的繼承問題，許多遊戲和平台都差不多。（圖源：Steam）

這名網友在 Reddit 發文表示，他的父親在五年前確診癌症，最近被醫師宣判生命僅剩最後兩、三個月。在這段漫長的抗癌歲月裡，Steam 上的遊戲成為父親對抗病魔的精神支柱，父子倆更在無數個連線夜晚中留下了珍貴回憶。對兒子來說，這個帳號不只是一堆代碼，而是承載了父親生命故事與情感的「遺物」。

廣告 廣告

然而，當他試圖尋求「合法繼承」途徑時，卻撞上了 Steam 使用條款的高牆。根據 Valve 的規定，Steam 帳號僅提供「訂閱服務」而非「所有權」，這意味著帳號無法轉讓，一旦持有者過世，這些授權理論上將隨之終止。這讓原 PO 抱怨：「如果是實體的書籍、黑膠唱片或 DVD，我都能名正言順地傳承給後代，為什麼換成數位資產，就會在死後直接蒸發？」

雖然原 PO 也知道，只要私下保留父親的帳號密碼，就能繼續使用，但他認為這種「非正式」的解決方案令人心寒，為了保留父親的遺愛，竟被迫遊走在違反規定的灰色地帶，這根本是本末倒置。

這篇貼文引發了大量玩家共鳴，許多「過來人」紛紛給出實質建議：「這不是只有 Steam，目前所有數位平台都是這樣」、「聽著，拿到你爸的帳號密碼，然後絕對不要通知 Steam 官方」、「我兄弟 2011 年去世，到現在我還在用他的帳號打」。也有網友幽默但擔憂地表示：「比起我的帳號能不能繼承，我比較擔心 G 胖過世之後，Steam 會不會變質？」