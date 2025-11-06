想續攤唱歌不用再花錢！ 台中餐廳掀「邊吃邊唱」風潮

台中市 / 綜合報導

最近台中餐飲吹起一股風潮，就是吃飯要搭配唱歌，無論熱炒店或是中式餐廳，不少店家都會添購伴唱設備，讓顧客聚餐時可以唱歌助興。之所以如此，除了KTV多數都是年輕人之外,業者說許多顧客反映，聚餐後要續攤，但不想移動，加上續攤的只有兩三人，能在包廂內邊吃就能邊唱，也不用額外花費，因此受顧客歡迎。

KTV包廂裡氣氛熱鬧，民眾拿著麥克風盡情高歌，放鬆心情，民眾說：「KTV唱當然是比較好，因為它隱私性比較夠，音質也比較好。」無論是吃完飯要續攤，還是慶祝要開趴，KTV是許多年輕人的首選，不過最近在台中，吹起另一種風潮，就是「邊吃邊唱」，直接在餐廳開唱，餐廳包廂裡，除了餐桌，還有伴唱設備，讓客人邊吃飯邊唱歌，不少中年族群來消費。

業者蘇經理說：「像很多同學會就是說，常常去外面吃完飯，然後約下個地點，假如是唱歌的話，這樣子都會解散掉。」對消費者來說，續攤去KTV需要額外一筆花費，如果吃飯的地方就能直接唱歌，不但省下續攤費用，也不用再移動地點，方便又實惠，像這間熱炒店，店內架設伴唱設備，主打邊吃邊唱。

民眾說：「到餐廳去吃飯又有KTV可以唱，一次就搞定，比較方便。」邊吃飯邊唱歌，讓氣氛也更熱鬧，從熱炒店到預約制餐廳，「能不能唱歌」成為民眾選擇的關鍵。

