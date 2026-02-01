想翻身靠這波！立春發財秘技曝：存「這金額」旺整年 7禁忌千萬別犯

立春作為二十四節氣之首，象徵萬物復甦、新一年能量正式啟動。示意圖／鏡報

2026年「丙午馬年」的立春將於2月4日清晨4時01分51秒正式交節氣。立春作為二十四節氣之首，象徵萬物復甦、新一年能量正式啟動。知名命理師柯伯成與塔羅老師紛紛點出，這天是「播種好運」的最佳時機，若能掌握「利存」秘訣與避開禁忌，就能為自己打造一整年的好財運。

立春發財密技：利存「168」馬年一路發

「立春」音同「利存」，這天最適合啟動財庫。艾菲爾老師建議，在2月4日當天，往常用的銀行帳戶、錢包或儲蓄罐存入168元、1680元或88元，象徵「利存168，一路發」。

操作心法： 重點在於「讓錢流動」，可將錢從A帳戶轉到B帳戶，代表活水生財。若銀行有代表「火生土」的黃色系企業識別色（如中信、大眾等），存入效果更佳。

最佳吉時： 辰時（07:00-09:00）、巳時（09:00-11:00）、午時（11:00-13:00）、申時（15:00-17:00）。其中正午陽氣最旺，是馬年本命時。

艾菲爾老師建議，在2月4日當天，往常用的銀行帳戶、錢包或儲蓄罐存入168元、1680元或88元，象徵「利存168，一路發」。示意圖／鏡報

3生肖獲貴人相助 4生肖需「躲春」

柯伯成指出，屬羊、虎、狗的朋友在馬年立春運勢大好，無論學業或業務都有貴人助力。建議這3個生肖在當天下午5點至7點（酉時），穿著紅色衣物往住家東北方散步納氣15分鐘，這時段為奇門遁甲「鳳入丹山」吉局，適合談合作或買彩券試手氣。

反之，犯太歲的馬、鼠、兔、牛則建議「躲春」。由於今年交節氣在清晨4點，建議這4個生肖從凌晨3點至5點待在室內靜睡，避開天地磁場紊亂的時刻，整天也應避免做重大決定或起爭執。

居家風水佈局：東方擺花瓶、正午點亮財位

想要馬年財運奔騰，居家風水不可少：

正東方（正財位）： 擺放乾淨花瓶插上富貴竹或黃金葛，旁置一盞黃色小燈，象徵財源生生不息。 正財位/偏財位擺貔貅： 頭朝門口吸財，尾巴朝內守財。 皮夾養金蟾： 在皮夾放入一對小金蟾或尾數為43的百元鈔（丙午年排名第43），當作今年的強運錢母。

柯伯成指出，屬羊、虎、狗的朋友在馬年立春運勢大好，無論學業或業務都有貴人助力。示意圖／取自pexels

立春7大禁忌一次看

清水孟國際塔羅小孟老師也提醒，立春有7大禁忌需注意，以免把好運擋在門外：

不宜搬家： 避免破壞剛啟動的氣場。 不宜回娘家： 避免將婆家春運帶走，或有「再嫁」之意。 不宜理髮： 頭髮象徵大地草木，剪髮恐剪斷生機。 不宜看病： 除非急症，否則盡量避免在新年第一天出入醫院。 不可躺著： 應早起活動筋骨，勿懶散。 不可劇烈運動： 宜溫和散步養陽氣。 不可沉迷遊戲： 應保持心境開朗，規劃新年目標。

此外，立春當天別忘了執行「咬春」習俗，吃春捲、蘿蔔等時令蔬菜，寓意咬住春天的生機與好運。記得這天要多微笑、不嘆氣、不皺眉，保持正向心情，好運自然會像馬兒一樣奔騰而來！

