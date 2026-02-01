想翻身靠這波！立春發財秘技曝：存「這金額」旺整年 7禁忌千萬別犯
2026年「丙午馬年」的立春將於2月4日清晨4時01分51秒正式交節氣。立春作為二十四節氣之首，象徵萬物復甦、新一年能量正式啟動。知名命理師柯伯成與塔羅老師紛紛點出，這天是「播種好運」的最佳時機，若能掌握「利存」秘訣與避開禁忌，就能為自己打造一整年的好財運。
立春發財密技：利存「168」馬年一路發
「立春」音同「利存」，這天最適合啟動財庫。艾菲爾老師建議，在2月4日當天，往常用的銀行帳戶、錢包或儲蓄罐存入168元、1680元或88元，象徵「利存168，一路發」。
操作心法： 重點在於「讓錢流動」，可將錢從A帳戶轉到B帳戶，代表活水生財。若銀行有代表「火生土」的黃色系企業識別色（如中信、大眾等），存入效果更佳。
最佳吉時： 辰時（07:00-09:00）、巳時（09:00-11:00）、午時（11:00-13:00）、申時（15:00-17:00）。其中正午陽氣最旺，是馬年本命時。
3生肖獲貴人相助 4生肖需「躲春」
柯伯成指出，屬羊、虎、狗的朋友在馬年立春運勢大好，無論學業或業務都有貴人助力。建議這3個生肖在當天下午5點至7點（酉時），穿著紅色衣物往住家東北方散步納氣15分鐘，這時段為奇門遁甲「鳳入丹山」吉局，適合談合作或買彩券試手氣。
反之，犯太歲的馬、鼠、兔、牛則建議「躲春」。由於今年交節氣在清晨4點，建議這4個生肖從凌晨3點至5點待在室內靜睡，避開天地磁場紊亂的時刻，整天也應避免做重大決定或起爭執。
居家風水佈局：東方擺花瓶、正午點亮財位
想要馬年財運奔騰，居家風水不可少：
正東方（正財位）： 擺放乾淨花瓶插上富貴竹或黃金葛，旁置一盞黃色小燈，象徵財源生生不息。
正財位/偏財位擺貔貅： 頭朝門口吸財，尾巴朝內守財。
皮夾養金蟾： 在皮夾放入一對小金蟾或尾數為43的百元鈔（丙午年排名第43），當作今年的強運錢母。
立春7大禁忌一次看
清水孟國際塔羅小孟老師也提醒，立春有7大禁忌需注意，以免把好運擋在門外：
不宜搬家： 避免破壞剛啟動的氣場。
不宜回娘家： 避免將婆家春運帶走，或有「再嫁」之意。
不宜理髮： 頭髮象徵大地草木，剪髮恐剪斷生機。
不宜看病： 除非急症，否則盡量避免在新年第一天出入醫院。
不可躺著： 應早起活動筋骨，勿懶散。
不可劇烈運動： 宜溫和散步養陽氣。
不可沉迷遊戲： 應保持心境開朗，規劃新年目標。
此外，立春當天別忘了執行「咬春」習俗，吃春捲、蘿蔔等時令蔬菜，寓意咬住春天的生機與好運。記得這天要多微笑、不嘆氣、不皺眉，保持正向心情，好運自然會像馬兒一樣奔騰而來！
★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。
回到原文
更多鏡報報導
驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
大掃除有「黃金時辰」！要由內往外掃 9樣窮氣物不丟恐破財 1轉運妙招快學
王子吃尾牙遭范姜彥豐嗆聲4字！小煜嘆：就讓他消失 吐露對棒棒堂真實情感
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 107則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 42則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 22 小時前 ・ 25則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 56則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 53則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
不只車銀優！金宣虎遭爆設空殼公司逃稅 父母刷公司卡付生活費
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），逼得他1月26日在IG道歉，並表示會「虛心接受結果，並承擔相應的責任」。風波還沒落幕，沒想到同經紀公司Fantagio的金宣虎今（2╱1）也被爆同樣疑似通過空殼公司逃稅，令粉絲震驚。太報 ・ 3 小時前 ・ 6則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 120則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 101則留言