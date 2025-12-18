想自救卻反成加害者？正當防衛vs防衛過當 律師揭露關鍵差異！
日前北捷發生婦人要求年輕人讓座卻反被踹踢的事件，網友討論聲中，出現正當防衛與防衛過當的界線問題。律師提醒，採取防衛手段不能逾越必要程度，否則可能構成傷害罪。
案例說明：趴車追債遭甩落 構成防衛過當？
小帥因小明積欠其債務尚未清償，多次催討沒有回應，某日偶然見小明駕車經過，小帥想逼他下車談判，強行跳上車趴附在引擎蓋上，以阻擋車輛前進。小明雖然害怕，也擔心小帥會摔下車，但還是在路中央急速迴轉，小帥被甩落地面，頭部也因此著地受傷……
遇到威脅時，本能會想自保，但防衛與反擊之間，常只有一線之隔。若行為超出必要限度，就可能從「正當防衛」變成「防衛過當」，甚至要背負刑責或民事賠償責任。
建業法律事務所資深合夥律師王士豪指出，《刑法》第23條規定：「對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。」也就是說，只要是為了排除正在發生的不法侵害，且手段合理，就不會被處罰；若防衛太激烈，仍可能構成犯罪，但法院可依情節減輕刑責。
以本文案例來看，小帥趴在小明車上不讓他開走，已妨害小明自由，依法可能觸犯「強制罪」。但小明為脫困加速將小帥甩落地面，雖屬防衛行為，卻超出必要程度。因為小帥未持兇器，也無重大危害，小明其實可選擇報警或暫避。若造成傷害，小明仍可能構成傷害罪，但法院可視情節減輕其刑。
王士豪指出，司法實務會從「客觀情勢」判斷防衛是否過當，包括對方的攻擊方式、危險性、現場緊急程度，以及防衛者是否仍有其他選擇。若對方僅推擠，卻以暴力重擊反擊，通常會被認為防衛過當。
很多人會混淆「正當防衛」與「緊急避難」。前者是對不法侵害者直接反擊，後者則是為避免危險而採取消極手段，例如逃避或破壞他人財物救命。
4面向判斷必要程度 釐清是否防衛過當
防衛過當的爭點多半在「必要程度」。法院會從幾個面向判斷：
1.侵害是否仍在進行：防衛必須發生在侵害「正在進行」時， 且目的在「排除侵害」，若對方行為已結束，再回頭報復， 就不是防衛，而是傷害。
2.危險程度：對方是否持兇器、是否威脅生命或自由。
3.防衛手段是否合理：是否有報警或退避等替代方式。
4.後果是否相當：防衛造成的傷害是否與威脅程度相當。
若仍有其他脫困方式，卻選擇危險手段，就容易被認定為防衛過當。
如上所述，符合正當防衛要件者可以不罰，防衛過當則可減輕或免除刑責。不過即使刑事上不罰，並不代表民事上也不用賠。
《民法》第149條規定：「對於現時不法之侵害，為防衛自己或他人之權利所為之行為，不負損害賠償之責。但已逾越必要程度者，仍應負相當賠償之責。」
也就是說，若防衛行為適度，縱使造成損害，也不用負責；但若防衛過當，就可能要按比例賠償。舉例來說，若在制止攻擊時誤傷對方，可以免賠；但若使用過度武力導致對方受重傷，就需要負部分責任。
總結來說，正當防衛必須符合3項原則：⑴侵害是「現在進行中」；⑵防衛行為以「排除侵害」為目的；⑶防衛手段「不得超過必要程度」。一旦超出範圍，就可能構成防衛過當。
王士豪提醒，防衛並非報復，而是保護自己或他人的必要反應。若情況允許，應盡量以報警、錄影或尋求協助等方式自保，才是最安全、合法的做法。
正當防衛3原則
原則1：侵害是「現在進行中」
原則2：防衛行為以「排除侵害」為目的
原則3：防衛手段「不得超過必要程度」
