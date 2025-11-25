想花5千塊把整座塔搬回家嗎？通霄警局拍賣「12米鐵塔」 超狂用途曝光

比黑五購物節還狂？苗栗通霄一座使用18年的電信鐵塔即將功成身退！因白沙派出所預計重建，全高約12公尺的鐵塔被列為報廢物品，並直接上架「台北惜物網」公開競標，起標價僅5,000元，讓網友笑稱：「買回家當地標也不錯！」

12公尺鐵塔上網拍賣？5000元起標吸引關注

苗栗縣通霄警分局白沙派出所因廳舍老舊、空間不足，將於明年（2026）拆除並興建新的2層樓建物。現場的舊式電信鐵塔因不再需要，被列為報廢設備。

苗栗縣警察局指出，這座鐵塔高度約12公尺、底座約4.7×4.7公尺，經過鍍鋅處理，即使位在海線、歷經18年風吹日曬，依然保持完整。為避免直接丟棄造成浪費，警方決定放到「台北惜物網」拍賣，最高價者就能得標，但需自行負責拆除與搬運。

投標截止時間為下週一（12月1日）中午12點，吸引不少民眾好奇詢問。

電信鐵塔買回家能做什麼？

鐵塔的未來用途也成為話題！有員警笑稱，說不定有人會買回去當景觀裝置，打造「迷你巴黎鐵塔」或「微型東京鐵塔」放在自家庭院。

也有人發揮創意，因應耶誕節將至，建議買回去改造成大型耶誕樹，掛上燈飾就是「村裡最亮的地標」。

拍賣政府報廢物資成趨勢？民眾撿便宜、機關創造二次價值

警方指出，政府報廢物資若能透過平台轉手，不僅能避免浪費，也能創造再利用價值，因此近年越來越多機關選擇在拍賣平台上架二手設備。

這次12公尺電信鐵塔上網拍賣，成為地方近期最吸睛的「特殊物件」，不少網友笑稱：「5,000元可以買一座塔，真的太狂！」

