「想處理凶宅嗎」算恐嚇！人夫爭房產嗆妻挨告 一句氣話代價出爐

一對夫妻因房產問題大吵一架，沒想到丈夫竟語帶威脅恐嚇對方是否想處理凶宅。（示意圖，photoAC）

一名人夫阿勝（皆化名）因為房產分配跟老婆小麗吵得不可開交，除了大罵嗜錢如命，更嗆對方：「妳想處理凶宅嗎」，這句話充滿火藥味，嚇得小麗立刻報警求助。雖然阿勝事後喊冤說只是噴垃圾話，根本沒打算動手，但法官顯然不買帳，最終依恐嚇危害安全判處他拘役20日，得易科罰金2萬元。

法官翻閱LINE對話紀錄，發現阿勝先是飆罵對方無恥、愛錢，最後語帶威脅嗆老婆：「妳想處理凶宅嗎？」到了法院，阿勝還是堅持自己只是在氣頭上，辯稱夫妻倆事後還同住一屋簷下，試圖證明老婆沒那麼怕，但小麗在偵訊及審理過程皆強調覺得生命受到威脅，才尋求警方協助。

法官審酌證據分析？

橋頭地院法官審酌證據表示，那句凶宅論在社會常理看來，就是赤裸裸的生命威脅，並認為阿勝身為心智成熟的社會人，應該清楚哪些話不能亂說。法官指出，恐嚇罪成立的核心在於讓對方感到不安，至於發訊息時是不是因為太生氣，或者最後到底有沒有釀成悲劇，其實都不影響犯罪事實的認定。

判決結果？

這場嘴秋的代價最終出爐，橋頭地院依恐嚇危害安全罪判處阿勝拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

更多鏡週刊報導

陸軍新北旅戰情室資安失控 監察官私下「隱藏號碼」恐嚇陳情人

不滿法官駁回柯文哲抗告 小草男恐嚇「7天後再回家」下場慘了！

日男殺女友屍體放陽台7年 新婚妻共住凶宅1年仍未發現