想被免費升等房間？飯店前員工曝潛規則：機率大大提升

國際中心／游舒婷報導

旅遊住飯店時，如果獲得免費升等，那肯定是個難忘的經驗。一名曾任職飯店櫃檯的前員工就透露，若想要提高被免費升等的成功機率，有一個「潛規則」，那就是提早抵達飯店。

出去玩時想要免費被升等，可以試試「提早報到」。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據《每日郵報》報導，前飯店接待人員艾咪・瓊斯（Amy Jones）曾在就讀大學期間在飯店擔任櫃檯，後來轉職旅遊記者。她表示，真正能影響是否獲得升等的因素，與多數人想像的不同。

她指出，很多旅客以為在入住當下詢問升等最有效，但事實上這個想法錯了，通常週五晚上或下午3點的正式入住時間，幾乎不可能有升等空間。

瓊斯透露，根據她任職過的35間房高級飯店與SPA，免費升等通常只留給慶祝生日、結婚紀念日等重要節日的旅客，而且名額也相當少，多數升等安排也早在入住前一晚完成，房卡也早早準備好。

不過，在升等困難的狀況下，還可以試試看一個簡單又實用的技巧，那就是「提早報到」。她表示，許多旅客為了避免等待，選擇接近或超過入住時間才抵達，但其實提早到，反而讓飯店有更多時間重新調整房間安排。如果提早到，並主動告知是「特殊節日」，即使訂房時沒提過，有可能也會遇到櫃檯幫忙調整。

除了特殊節日外，升等也可能有其他因素，例如臨時取消訂房、櫃檯人員當天狀況不錯，這時候如果有空出的高級房型時，最早抵達的旅客就會是第一順位。

另外，早到也更有機會直接看房，若對房型不滿意，仍有時間要求更換。瓊斯指出，飯店房間格局不同，旅客常因官網照片與實際不符而感到落差，提早到還有更換空間，但下午3點後或週五就難再更換。

