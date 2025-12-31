想裝不熟卻一秒破功？狗狗瘋狂上前「打招呼」讓男子超尷尬

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一段情侶同養寵物的趣事引起網上熱議，一名女子分享，自家阿拉斯加雪橇犬在男友首次正式上門見父母時，因過於熱情地上前示好，讓原本想「裝不熟」的男友瞬間陷入尷尬，整段互動宛如諜對諜現場，讓不少網友笑翻。

據了解，該名女子與男友交往多年，平時同住並一起飼養了一隻名叫「麵包」的阿拉斯加犬，由於女子尚未向父母坦白同居與共同養狗的細節，因此這次男子是以「第一次正式拜訪」的身分登門，原本計畫全程保持低調，假裝只是第一次見到狗狗。

然而「麵包」卻全程都沒有想配合的意思，當男友一進門的瞬間，牠就立刻興奮迎上，滿臉期待地狂搖尾巴，甚至主動伸出爪子邀請玩耍，讓男友頓時神情緊張，只能假裝不熟，刻意避開狗狗的眼神，同時偷偷地伸手把狗臉推開，試圖讓牠離自己遠一點。

「麵包」發覺熟悉的爸爸不理自己，反而變得更加著急，不斷貼上前示好

(示意圖/Unsplash)

不過這個畫面對「麵包」而言，就像是眼前這位熟悉的「爸爸」突然變得生疏，顯然讓牠完全無法理解，於是變得更加著急，不斷貼上前示好，最後還叼來玩具，執意要和男友玩起最熟悉的「你丟我撿」遊戲。

對此男友在情急之下，也只好把玩具丟出去，想藉此轉移注意力，結果下一秒「麵包」又立刻撿回，讓這場精心設計的「裝不熟」計畫瞬間破功，故事曝光後網友們紛紛留言調侃「意外總是來得很突然」、「人算天算不如狗狗的靈機一動」、「為了愛情居然連狗兄弟都不敢認」、「狗狗是不可能認錯主子的」。