〈想要保護的〉Bii唱出角色的孤獨與掙扎 徐暐翔是九把刀書迷被Bii歌聲戳到心裡

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】由破億導演九把刀執導、改編自其《都市恐怖病》系列同名小說，歷時兩年、斥資3億台幣打造的奇幻動作鉅作《功夫》，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，主題曲〈想要保護的〉由Bii畢書盡和徐暐翔強強聯手對唱，由導演九把刀親自作詞，描繪出電影中男主角柯震東與朱軒洋之間友情的不甘與心痛，透過兩人的詮釋，讓這份情感更加真摯深刻，在電影近期開始進行試片後曝光，兩人打動人心的詮釋一再讓參與試片的觀眾驚豔，大呼聽到這首歌想到劇中情節會更感動，眼淚快要掉下來。

Bii和徐暐翔兩種聲線的層次與情緒交織，呼應劇中師徒與兄弟之間深沉而複雜的情感牽絆。導演九把刀表示，最初並未設定這首歌為雙主唱形式，但當聽見兩人聲音交會時，卻驚喜地發現其中流動著一種難以言喻的「附和感」，情緒比他想像中更飽滿，也更動人。Bii和徐暐翔在聽到彼此的演唱後，都激發出他們更投入的演唱能量，碰撞出更為感人的成果。

▲電影《功夫》柯震東(左起)、戴立忍、朱軒洋（麻吉砥加提供）

繼主題神曲〈如果可以〉之後，導演九把刀與神曲製造機JerryC再次攜手合作，以黃金陣容打造奇幻動作鉅片《功夫》主題曲〈想要保護的〉，這首歌不是典型的英雄之歌，而是一首來自內心、寫給遺憾與守護的主題曲。當Bii和徐暐翔收到合唱邀約時，Bii開心之餘，也立刻專注在歌曲上，開始思考歌曲需要展現的情緒；是九把刀書迷的徐暐翔接到邀約的瞬間，他形容是反覆交織的興奮、幸福及受寵若驚，得知可以跟他很欣賞的前輩Bii合唱，他一直想著：「我真的可以這麼幸運跟幸福嗎？」接到邀約的那幾天，他甚至會在睡夢中驚醒，去重新打開手機對話，確認這件事是真的，十分逗趣。

在製作人JerryC的帶領下，Bii畢書盡與徐暐翔共同完成了〈想要保護的〉這首情緒克制、卻層層堆疊的主題曲。為貼近片中「師兄弟情誼」的核心，JerryC安排兩位風格迥異的男聲交織演唱，透過不同情緒起伏與聲線表現，構築出一場無需對抗、卻彼此支撐的聲音對話。他形容：「正因為他們聲音差異大，合起來反而讓情緒更有張力。」Bii以收斂的方式詮釋歌曲前段，如同在角色心中整理情緒，而後段則隨旋律慢慢打開，他形容：「這首歌對我來說，更重要的是那種克制裡的溫度，說不出口的情緒，反而最有力量。」徐暐翔則以一位書迷的視角，重返小說場景，用記憶中的戰鬥與對白構築演唱情境，他說：「這首歌對我來說是一場情緒上的挑戰，每個語氣、音色、甚至呼吸都需要精準調整，才能撐住整首歌的情感重量。」。

▲電影《功夫》主題曲〈想要保護的〉徐暐翔(左起)、Bii畢書盡 （索尼音樂提供）

兩位唱將初次合作，以歌聲碰撞出感人的音樂火花，最終〈想要保護的〉不只是角色間的對唱，更像是兩種心境的交會與共鳴。Bii表示徐暐翔非常認真，「能感受到他對唱歌的態度，聲音有一種溫柔又帶著堅韌感，不用刻意表現，可以很快、很自然地流露在歌曲中。」徐暐翔則覺得會被Bii嗓音中「點到為止的脆弱」給戳中，彷彿有種「他出於不讓其他人擔心，所以試著將自己的脆弱遮起來不讓人看到更多」的溫柔，是一種十分低調但又強大的信念。徐暐翔對Bii的親切更是讚不絕口，「當天我們一起離開錄音室準備各自搭車，Bii哥先前已跟我說過再見了，他在上車前還特地轉頭回來和我揮手說再見，看著我的眼神好真誠，揮了好久的手，當時我心裡想著『身為實力派偶像私底下還這麼親切，真的太完美了吧！』」。