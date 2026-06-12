想要建交？「該還的還是要還」 吳志中：宏都拉斯133億負債正追討中

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外交部政務次長吳志中12日表示，宏都拉斯的133億負債仍正在追討中，「該歸還的都要歸還」。（劉宇捷攝）

白蝦大國宏都拉斯新政府親台，並稱欲與台復交，然而自2023年斷交後，仍欠台灣133.4億新台幣的負債。外交部政務次長吳志中今（12）日坦言，正在追討中，如果是有經濟貿易商業的方面，基於國際法或商業規範，「該歸還的都要歸還」；但台灣也努力在拓展各項邦交這是事實。

外交部政務次長吳志中今日出席索馬利蘭新助台代表處開幕儀式，並被媒體問及有關宏都拉斯是否有想要與我國復交？以及原積欠的133億台幣的外債巨額，這個是否要跟他們追討？

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對此，吳志中直言，這要去問宏國，「我不是宏都拉斯」，但是我們是有努力在拓展各項邦交，這是事實。至於133億元的外債巨額，吳志中坦言，這個正在追討當中。如果他們積欠我們，基於國際法或是商業規範，就算不要談政治，我們跟邦交國一樣，應該歸還的都要歸還。

此外，賴總統是否有規劃訪問索馬利蘭？他表示，是目前還沒有這樣的規劃，府方目前也沒有相關討論過；他說，意願不在外交部，如果總統有意願去訪問任何一個邦交國或任何一個國家，才交給我們外交部來執行。

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