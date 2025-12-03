想要怎樣的辦公環境？調查：私密隔音較開放空間更討喜

國內人壽業者今天(3日)發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》。結果發現，相較於開放式的辦公區域，職場員工更期待辦公環境有小型私密的隔音辦公空間以及靜音區或是專注區；而結合數據科技與人性化體驗，將成為未來商辦布局的核心主軸。

你有沒有想過要有什麼樣的辦公環境？全球影音串流平台Netflix位於美國加州總部的辦公環境，不僅有挑高的大廳、花俏的餐廳以及運動空間，還有智慧玻璃調節光線達到節能，並透過科技調節辦公室溫度，讓員工工作更加舒適。

廣告 廣告

國內人壽業者握有來自保戶的大量保費，多年來投資於國內商辦大樓，為更加瞭解客戶的需求性，特別針對9位企業主管或是對辦公空間租賃具有決策權者以及500位25至60歲在六都工作，且任職於外商或是曾造訪海外智慧共享辦公室的職場人員進行調查，結果發現有84%受訪者將「人性化」列為最重要需求，成為雇主與員工一致的共識。其中像是零食點心吧的餐飲服務、運動課程及周邊休閒服務為最受期待的前3名；且相較開放式辦公區域，對小型隔音佳、靜音專注區等具備高度專注與私密性場域的期待值更高。

國泰人壽副總林佳穎指出，職場員工1天的時間，不是在家就是在辦公地點，若想要「無縫接軌」，就得要「smart home smart office」。如果能夠打造像家一樣舒適的職場環境，但又有所區隔，就能夠大幅提高工作效率。林佳穎說：『(原音) 40歲以下的員工，其實對我們職場裡面的健康是非常在意的。所以對使用者來講，所謂的健康他會在意什麼事？比如說我們光是在家裡面，像今天天氣濕濕的，你可能會想要我開個除濕，會讓我舒服一點，所以一樣的對使用者來講，整個空間光濕度、溫度，甚至於是CO2，我們講二氧化碳的濃度，都會影響員工在空間裡面的表現，更不用說工作的產出品質。』

國泰人壽的調查也發現，未來純辦公室時代結束，未來需在辦公半徑內同時具備辦公、交流與生活，重視使用者的體驗與福祉。另外，科技融入每日辦公情境，逾7成期待更多層面的應用，尤其是跨區域多點辦公的空間使用以及節省等待時間的智慧派梯。另外，隨著節能減碳趨勢，導入永續概念，特別期待「以智慧化系統控制環境數據」。