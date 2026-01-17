想要性能就選它！Model Y Performance台灣開放下訂

記者鍾釗榛／綜合報導

特斯拉Model Y Performance電動休旅車。（圖／Tesla提供）

Tesla在台灣正式開放Model Y Performance下訂，主打3.5秒完成零百加速的超跑級實力，搭配WLTP續航里程598公里，直接鎖定高性能電動休旅市場。售價為新台幣249萬9,900元，本周末起全台Tesla體驗店同步開放賞車，並適用當季「零頭款」或「月付9,999元」購車優惠方案。

特斯拉Model Y Performance售價為新台幣249萬9,900元。（圖／Tesla提供）

Model Y Performance採用更具侵略感的空力套件設計，包含前後保桿導流造型、整合於頭燈的氣流通道，以及加長碳纖維擾流尾翼，讓高速行駛更穩定。全車標配21吋Arachnid 2.0輪圈與紅色煞車卡鉗，搭配全新推出的海軍藍車色，視覺張力直接拉滿。

全車標配21吋Arachnid 2.0輪圈與紅色煞車卡鉗。（圖／Tesla提供）

動力核心為雙馬達全輪驅動系統，搭配主動式懸吊可依路況與駕駛模式即時調整設定，兼顧舒適與操控。Model Y Performance極速達250公里，零百加速僅需3.5秒，充電15分鐘即可補充最高243公里續航，性能與實用一次到位。

充電15分鐘即可補充最高243公里續航。（圖／Tesla提供）

Performance車型標配16吋QHD中控螢幕與碳纖維飾板，前排跑車座椅具通風、加熱與電動腿托調整，後排也配有 8 吋觸控螢幕與加熱座椅。全車系超過2,100公升載物空間，不論通勤或家庭出遊都能輕鬆勝任。

前排跑車座椅具通風、加熱與電動腿托調整。（圖／Tesla提供）

Model Y Performance本周末起於全台Tesla體驗店開放賞車，並適用零頭款或月付9,999元購車方案，搭配滿電出門套裝與車主推薦計畫，讓想入主高性能電動休旅的車迷，現在就能輕鬆圓夢。

