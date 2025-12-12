想要承攬台鐵標案 小包商找評委允諾後謝結果被法辦

廉政署外觀。呂志明攝



開設工程公司的周姓男子，因為與士林電機配合承攬不少台鐵工程的標案，因為想要讓士林電機取得「花東地區鐵路雙軌電氣化」的標案，竟私下找尋台鐵董姓段長、同時也是該標案的評選委員，請他幫忙並允諾後謝，不過董男並未答應、士林電機也未取得標案，但廉政署在追查台鐵其他相關弊案時，卻意外發現周男曾意圖行賄公務員，台北地檢署調查後認為周男涉犯《貪污治罪條例》，考量他坦承犯行給予緩起訴，條件是支付公庫8萬元。

為了因應花東地區未來不斷增加的運輸需求，加強台鐵花東鐵路運輸能量，並兼顧環境永續與觀光發展，以保有花東地區獨有的生活型態與觀光遊憩特色，符合東部永續發展構想、滿足民眾 返鄉及觀光需求與落實節能減碳政策，期能以鐵路建設作為東部地區公共運輸主軸，交通部辦理花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，範圍為台鐵東部幹線花蓮站至南迴線知本站間，總經費456億餘元，計畫期程自2021年5月至2028年4月。

2024年間，鐵道局辦理關山車站至山里車站、總長約21.8公里的標案，由於周男為士林電機的下游包商，希望士林電機能夠承攬這個標案，就找了熟識的台鐵某段的董姓段長，董男因為是該標案的評選委員，希望他能夠幫忙士林電機得標，還允諾會提供後謝，最後這個標案並非由士林電機得標。

事後，廉政署在追查台鐵其他標案時，從通訊監察意外發現周男意圖行賄公務員，因此立案偵辦同時約談周男及董姓段長，董男到案表示，確實有這個事情，但他並未接受，周男則坦承有請託董男幫忙，廉政署再調取該標案的評選結果，發現董男並未評士林電機最高分，因此排除董男涉案，而將周男函送北檢偵辦。

檢察官調查後認為周男涉犯《貪污治罪條例》罪，考量他坦承所有犯行，因此給予緩起訴，條件是緩起訴確定後支付公庫8萬元。

