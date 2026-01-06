想要投資日本房市，不用真的飛過去！全台唯一日本不動產ETF，009817有何特色？

隨著日本經濟擺脫通縮陰霾，全球資本加速湧入東京、大阪等核心都會區，不僅推升不動產價值，也讓日本不動產投資信託（J-REITs）成為資產配置焦點。國泰投信攜手日本大和資產管理推出國泰日本不動產（009817），成為台灣第一檔台日跨境連結日本不動產ETF，將於1月19至21日開募，發行價新台幣10元，讓投資人能以較低門檻參與日本實體房產收益機會，並且具備半年配息機制。

國泰投信今（6）日召開記者會，宣告國內首檔聚焦日本不動產市場的ETF正式登場，國泰投信董事長李偉正表示，國泰投信積極響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，去年9月率先在東京證交所上市追蹤科技市值型ETF國泰台灣科技龍頭（00881）的「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，看好台灣投資人對日本市場的高度興趣，這次將日本不動產投資機會帶回台灣，進一步拓展跨境ETF雙向掛牌布局，目標提升台灣資本市場的深度與國際競爭力。

國泰投信總經理張雍川分析，日本正從長年的通縮走向適度通膨，隨著薪資成長與消費復甦，不動產資產的對抗通膨特性愈發凸顯，特別是在科技業外資湧入與觀光熱潮的帶動下，日本商辦、物流及飯店空置率持續下降，租金呈現上升趨勢，資產收益性更具吸引力。值得注意的是，日本國土交通省於2025年11月25日公布數據顯示，東京23區新建住宅中，台灣躍居上半年最大海外購屋來源，反映跨境資產配置已成趨勢。

日本大和資產管理執行董事永島俊太郎指出，2025年是日本經濟與政治的重要轉折年，高市早苗就任首相後，日經225指數突破5萬點，企業獲利屢創新高，活絡不動產市場，辦公室與商業設施租金隨通膨上升，幅度大於日本央行升息影響，東京核心區空置率降至2.44%，東証REIT指數回升至2,000點以上，顯示市場需求強勁。

日本大和資產管理資深基金經理人大野惠莉子表示，J-REITs市場自2001年成立以來，已經成為全球規模最大的不動產投資信託（REITs）市場之一，制度成熟且透明度高。投資REITs意味透過將房地產納入其投資組合來間接擁有房地產，有助減少通貨膨脹造成的資產價值損失。

她說，在經濟復甦期間，由於房地產需求增加和企業業績改善，REITs和股票的預期收入都會增長，利潤也會提高。尤其是在通膨時期，REITs有望享受租金收入成長和房地產價格上漲的雙重利多。

國泰投信董事長李偉正、總經理張雍川親自出席記者會，並邀請日本大和資產管理執行董事永島俊太郎及資深基金經理人大野​惠莉子專程來台。​

國泰日本不動產基金經理人游凱卉說明，009817追蹤大和資產管理旗下ETF「iFreeETF東証REIT指數」，投資標的涵蓋辦公室、物流、零售、住宅及飯店等多元不動產類型，兼顧成長潛力與對抗通膨特性，主要成分股包括日本建築基金、日本不動產投資公司、日本大都會基金投資公司等，包括台灣民眾熟悉的​​新宿三井大樓、飯田橋Grand Bloom、三菱UFJ信託銀行總行、Bic Camera立川、六本木之丘、永旺集團之購物中心AEON等建築皆涵蓋在內。

游凱卉分析，隨著日本電商持續擴張，推升大型物流中心需求；觀光熱潮帶動商圈與飯店租金上升；企業總部回流與跨國企業進駐，使東京辦公室空置率下降，投資人透過009817可望一次掌握日本多元地產契機，並享有ETF交易的便利性與透明度。

此外，J-REITs與一般日股最大的制度差異在於「稅賦優惠」機制。根據日本稅法，J-REITs公司若將當年度至少90%盈餘分配給股東，即可享有「免徵法人稅（企業所得稅）」優惠。在強大的稅務誘因驅動下，J-REITs公司傾向將收益最大化回饋投資人，讓租賃收益更純粹地轉化為配息金額，盈餘分配比例遠高於日本一般企業平均的35%。

根據統計顯示，J-REITs市場歷年股息發放金額已從2015年的3482億日圓，倍增至2024年的7128億日圓，充分展現制度優勢下的配息增長實力。

國泰投信表示，J-REITs的收益水準在亞太市場深具競爭力，觀察近5年股利平均殖利率，身為日股重要指標的日本東証指數約2.2%，台灣加權指數約3.2%，而J-REITs中最具代表性的東証REIT指數則達4.2%，顯著高於台、日股。這項優勢源自避開重複課稅，將租金收益直接反映在配息中。

另一方面，投資J-REITs可免除個人持有房產所需的招租與修繕成本，由專業團隊營運，確保便利性，同時把握一般投資人較難接觸到的東京、大阪等都會區商辦與物流中心的長線成長，比遠赴日本購屋更具韌性。

