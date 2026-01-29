想要比別人優秀？小心被「競爭思維」綁架了！教你1招找回自我價值

職場競爭激烈，有些人總愛追求他人的認可，但其實本身已經足夠優秀了。日本暢銷書作家、哲學家岸見一郎於《自在感的練習》一書中，從心理學專業與人生經驗出發，層層拆解「非得成為特別的人不可」這種執念，事實上不必刻意追求「與眾不同」，也不必迎合大眾的標準；接納自己的平凡，反而能讓人活得更真實。以下為原書摘文：







別讓「想被看見」綁架工作



以組織整體來看，如果所有人都只做同樣的事、抱持同樣的想法，甚至不被允許思考與其他人不同的事，這樣的組織無法成長。因為無法發展出具有獨創性的工作。

雖然上司有指導後進的責任，但後進不能只是把上司說的話照單全收。即使上司非常優秀，也不代表他說的話永遠正確。正因如此，下屬必須具備獨立思考的能力，有必要的話也必須提問並表達意見。即使是長久以來的慣例，有時也必須因應時代和社會的變化做出調整。雖然提案不一定會被採納，但如果沒有人表達自己的意見，那麼組織就不會改變。

如果有人認為職場氛圍讓人無法表達意見，那不過是將自己不表達意見的理由歸咎於職場氛圍罷了。首先，重點不在於這是「誰」說的話，而是說了「什麼」，必須專注於內容本身，學習判斷內容是否合理。

只要有一個人開始做不一樣的事，職場的氛圍就會改變。因此，只需專注於正確表達自己的意見，不需要擔心別人的看法。不要在意別人怎麼看待「自己」這個人，只要想著大家針對的是發言內容，那麼就沒有必要害怕。

如果是發言會受到批評的職場，久而久之就沒有人敢發言。相反地，如果大家能夠針對發言內容一起討論，而不是隨意做出批評，那麼才會有更多的意見交流。在聆聽他人發言的時候也僅需專注於「發言內容」，如果不同意，只需要表達自己的意見即可。若專注於「發言的人」，反而不容易表達反對意見。









具體而言，當你想要反駁上司的觀點時，為了確保讓對方明白你不是在反駁上司這個「人」，而是反駁上司的「言論」，你可以這麼做——首先清楚表明你贊成或是反對上司的發言，並且仔細說明理由。如果想要鼓勵其他人發言，你可以表示：「我基於以上的理由反對或贊成，不知道大家的想法如何？」重點在於不要直接針對一開始發言的人，而是把問題拋給大家，詢問所有人的意見。

接下來要注意，發言的時候不要抱持「自己很優秀」「希望大家認可自己很特別」的心態。這會讓焦點變成發言的人、而非內容。思考的重點不是別人怎麼看待自己，而是比自己所屬組織更大的共同體。即使自己所屬的組織獲利，但如果因此導致地區、社會、國家甚至全世界受害，那麼無論別人怎麼看待自己，都應該要勇於提出質疑。

即使有異議也保持沉默，有話該說卻不說，那麼組織將會成為封閉的共同體。要做到「不和大家一樣」，並不需要刻意讓自己變得特別，真正重要的是，能夠勇於表達自己的想法。

無論是想和別人一樣的人，還是想變得特別的人，歸根究柢，關心的都只是「自己」。他們在意的，始終是「別人會怎麼看我」。但如果一個人不再被他人的評價所左右，敢於說出該說的話，那麼他關注的就不再是評價本身，而是「他人」這個對象本身。

開口說出該說的話，也許不會讓人留下好印象。然而，即使如此，勇於表達自己的想法、糾正錯誤，本身就可能對他人產生正面的幫助。那些總是想讓自己「變得特別」的人，往往會認為必須被他人認可才行；但事實上，即便不去刻意追求特別，只要做出優秀的工作，也自然會被看見與肯定。

當然，有時候也可能因為想法過於超前而一時得不到理解與認同，不過若是以「想變得特別」或「想獲得別人認可」為目標而完成的工作，往往都不會成為真正出色的成果。





不需為了不一樣而追求特別



「不想跟其他人一樣」「想要比別人優秀」，有這種想法的人自幼就一直在與他人競爭，對他們而言，競爭是再自然不過的事，甚至可能無法想像不競爭的生活。他們認為既然競爭就要贏，因此總是處於緊繃的狀態。

可以理解不想跟大家一樣的心情，如前所述，有時也確實不能和所有人都一模一樣。然而，與眾不同不等於就是特別。不需要為了與眾不同而刻意強調與他人的不同之處或特別之處。當然，工作上必須具備能力，公司也會錄用有能力的人，但顯眼的人不一定就是有能力的人。

阿德勒曾說：「人唯有在相信自己有價值時，才會產生勇氣。」(Adler Speaks)工作也是如此，只要相信自己有能力，就能鼓起勇氣投入工作。為了增進自己的能力，必須學習與工作相關的知識和技能。真正具備能力才是最重要的事，而不是透過強調與他人不同之處或特別之處，希望讓別人認為自己是個有能力的人，這麼做毫無意義。

我過去曾經在旅行社演講。當天剛好是該公司舉辦面試的日子。許多年輕人會議室門口等待面試。其中有一個人穿著亞洲民族服裝，其他人都穿著正式套裝，因此這個人的打扮特別顯眼。

我至今仍記得，當時公司裡有人看到那個人後說：「像那樣的人絕對不可能被錄用。」

那時的我以為，公司需要的不是那些總想著展現自己與眾不同的人，而是那些能毫不質疑就把交辦的事完成的人。可後來我才明白，那句話的真正含義並非如此，而是看穿了那些刻意強調「自己與眾不同」之人的脆弱，以及這種炫耀其實毫無意義。

面試的時候，想必很少有人會刻意做出奇特的舉動。但即使這麼做了，也無助於面試官判斷這個人是否具備工作能力。儘管不是在面試的場合，但如果有人認為在工作上必須刻意突顯自己很特別，這樣的心態其實與那個穿著特殊服裝參加面試的人沒有不同。工作的確必須要有好的表現，但只要努力做出成果即可，不需要為了獲得別人的認可而努力。

這裡所說的「成果」，並不僅僅是那些能以數字明確呈現的成果。如果一家公司只重視數字化的成果，而對那些無法用數字衡量的價值不屑一顧，那麼即便你無法滿足它對「可量化績效」的要求，也不代表你就沒有能力。事實上，你或許早已創造了那些無法用數字表現的成果，只是它們尚未被正確評價而已。

（本文摘自／自在感的練習：你可以不要活成別人期待的樣子／天下文化）

