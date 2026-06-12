想要狗狗不分離焦慮？出門前千萬別做這「3件事」才能讓牠安心待在家！

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火報記者 張舜傑／報導

不少飼主都有過這樣的經驗：明明只是出門上班或買個東西，回家後卻發現家裡一團亂，拖鞋被咬壞、垃圾桶被翻倒，甚至鄰居反映狗狗一直吠叫不停。許多人以為這只是狗狗調皮搗蛋，但其實背後很可能與「分離焦慮」有關。

當狗狗過度依賴主人，無法適應獨處時，就容易在主人離開後出現焦躁、破壞、吠叫甚至拒絕進食等行為，想幫助狗狗學會安心待在家裡，除了平時訓練之外，飼主出門前的行為也相當重要，有些看似充滿愛意的舉動，反而可能在無意間加重牠們的焦慮感。

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反覆抱抱、安撫或依依不捨地說再見，反而容易讓狗狗覺得主人離開是一件大事。圖：istockphoto

出門前不要過度道別

許多飼主出門前總會蹲下來抱抱狗狗，反覆說著「媽媽要出門了」、「你要乖乖等我回來」，甚至依依不捨地互動好幾分鐘。雖然這些行為看起來很溫馨，但對狗狗來說，卻可能變成一種強烈訊號，讓牠意識到主人即將離開。當離別儀式越隆重，狗狗往往越容易將主人的離開視為一件大事，進而產生不安與焦慮。相較之下，平靜自然地離開，讓出門這件事變得稀鬆平常，反而有助於降低狗狗對分離的敏感程度。

不要在狗狗情緒激動時離開

有些狗狗只要看到主人拿起鑰匙、背起包包或穿上鞋子，就會開始跟前跟後，甚至出現喘氣、哀鳴或不斷討摸的情況。如果在牠情緒高漲的時候直接出門，很容易讓焦慮情緒延續到獨處期間。比較理想的做法是先讓狗狗恢復平靜，例如等待牠趴下休息或停止過度關注後再離開，讓牠將「主人出門」與平穩的情緒連結在一起，而不是與緊張和不安畫上等號。

不要把所有注意力都集中在回家與出門時

不少飼主回家後看到狗狗興奮撲上來，會立刻熱情回應、抱抱或大量安撫，而出門前也總是不斷關注牠的情緒。雖然這些行為出自關心，但長期下來可能讓狗狗把主人出門與回家視為每天最重要的事情，進一步提高對主人的依賴程度。適度降低出門與回家的儀式感，將更多互動放在平常相處時間，例如散步、遊戲或訓練過程中，反而能幫助狗狗建立更穩定的安全感。

平時透過散步、遊戲與訓練建立安全感，比出門前的安撫更重要。圖：istockphoto

建立獨處能力比陪伴更重要

事實上，真正重要的是讓狗狗學會獨處，狗狗能夠享受與主人相處的時光固然很好，但同時也需要具備在主人不在身邊時依然感到安心的能力，透過循序漸進的獨處練習、規律生活作息以及適度降低離別儀式感，大多數狗狗都能逐漸建立自信，學會平靜面對主人的離開。

當狗狗知道主人出門不代表被拋棄，而只是生活中的一部分時，牠們自然能以更放鬆的心情待在家裡等待，而對飼主來說，最大的目標從來不是讓狗狗時時刻刻依賴自己，而是讓牠即使獨處，也依然擁有滿滿的安全感。