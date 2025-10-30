想要與貓咪變得更親近嗎？了解這些「生氣表現」幫助你不踩雷！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

貓咪雖然平常看起來溫柔可愛、慵懶又乖巧，但千萬別被牠們那副無辜的臉給騙了！當貓咪真的「生氣」時，可是會用各種方式來明確表達不滿，因此飼主們必須了解牠們的情緒信號，這樣不但能避免誤觸雷區，也能幫助你更懂牠們的心，以下為大家整理出貓咪生氣時的「五大跡象與表現」一起來看看吧！

1.尾巴劇烈甩動

貓咪尾巴就像情緒的溫度計，當牠們感到開心時，尾巴會豎直微彎，但若尾巴開始左右猛甩、尾尖抽動，就表示牠們已經有點煩躁了，如果此時你還持續逗弄貓咪，可能下一秒就會被貓掌伺候，所以學會觀察尾巴動作，是能判斷貓咪情緒最直接的方式之一。

廣告 廣告

2.耳朵向後貼平

當貓咪感到威脅或不滿時，耳朵會整個往後貼平，甚至緊貼頭部，這代表牠們在告訴你：「別再靠近我！」，這時候飼主們千萬別硬碰硬或者試圖安撫牠們，最好的方法就是保持距離，等貓咪自己冷靜下來再接近。

當貓咪的耳朵向後貼平，眼睛變得銳利時，建議最好別在靠近牠們了

(示意圖/Unsplash)

3.眼神變銳利

貓咪的眼神會隨著情緒改變，當牠們興奮或生氣時，瞳孔會瞬間放大、眼神變得銳利且緊盯著你，這並不是可愛的凝視，而是一種「觀察對手」的警戒狀態，若此時牠們還搭配低沉的喉嚨聲或尾巴抖動，就代表貓咪正在壓抑怒氣，請飼主立刻停止一切挑釁行為。

4.發出哈氣聲

當貓咪開始發出低吼、哈氣聲，甚至伸出爪子拍打物品，那就不只是小小的不悅，而是明確的「警告行動」，牠們可能覺得自己被侵犯、被逼迫，或是某個環境讓牠感到不安，這時應該立即給予貓咪們空間，不要試圖抱起或強行安撫，否則容易被抓或被咬。