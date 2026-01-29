想要蔡依林的貓咪印花鞋款 1.5萬Valentino Garavani and Vans聯名很可以

蔡依林的巴黎走走逛逛，有Valentino Garavani and Vans貓咪印花鞋款陪伴。（范倫鐵諾提供）

人在巴黎出席Valentino 2026春夏高訂大秀的蔡依林，在沒有工作的時間裡走走逛逛時，腳上那雙Valentino Garavani and Vans貓咪印花聯名鞋款超級吸睛，而且1.5萬元的價格比起動輒倍數起跳的品牌鞋款感覺親民許多，趁著年終發放時，快買一雙讓自己跟Mommy一樣潮！

繼2025年9月首度合作之後，Valentino再度推出由創意總監Alessandro Michele為2026年早春系列傾心打造的聯名鞋款Valentino Garavani and Vans，全新的六款設計將Valentino標誌性義式高訂設計美學與Vans經典Slip-On鞋款巧妙融合在一起。

Valentino Garavani and Vans共推出六款中性設計。（范倫鐵諾提供）

這六款中性設計涵蓋多種棋盤格和配色選擇，除延續經典的黑/紅與黑/粉VLogo棋盤格配色，更推出大圓點VLogo棋盤格與熱帶樹葉紋圖案，而趣味十足的Valentino貓咪印花亦再度回歸之外，還新增了Cherryfic櫻桃圖案設計。

與蔡依林同款的貓咪印花聯名鞋款。NT$15,200（范倫鐵諾提供）

Valentino Garavani and Vans熱帶樹葉紋圖案鞋款。NT$15,200（范倫鐵諾提供）

Valentino Garavani and Vans Cherryfic櫻桃圖案鞋款。NT$15,200（范倫鐵諾提供）

Valentino Garavani and Vans經典黑/紅VLogo棋盤格配色鞋款。NT$15,200（范倫鐵諾提供）

其餘極富巧思的設計包括專屬的聯名鞋墊、融合Vans經典棋盤格與Valentino標誌性VLogo元素的特別訂製鞋盒。時尚的你說說，這樣的鞋款是不是很欠買？

