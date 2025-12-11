「想要被調教！」俄羅斯人妻連劈2台男 老公臉綠提告

俄羅斯籍人妻連劈兩個台灣小王。示意圖／翻攝自Freepik

高雄一名男子跟俄羅斯籍的女子結婚，但女方婚後竟透過交友軟體結識兩名台灣男子，各自跟他們發生性關係，東窗事發後，綠帽夫向三人提告求償80萬元。法官指出，其中一名小王選擇以30萬和解，另外兩人則判賠20萬元，可上訴。

判決書指出，高雄一名男子阿超（化名）跟俄羅斯籍女子小容（化名）在2019年結婚，2023年5月小容在婚姻期間使用交友軟體結識阿宸（化名），兩人在LINE上聊天後，決定到旅館翻雲覆雨，小容在對話中還提及「但我愛刺邀的性」、「我需要被調教~ 但有一點恐怖哈哈」。阿宸則在對話中說，「妳應該問妳明天想被壓著X嗎」、「晚安小可愛，親一個」。完事後，阿宸還意猶未盡，在對話間回味兩人的性事。

小容在同年12月再度認識另一名男子阿宇（化名），兩人也有發生性關係，小容還用俄文寫情書告白說「感謝你走進我的生活」、「愛你」；阿宇則回，「很想跟你養狗，像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子」。小容連續兩次出軌後，阿超在兩人共用的電腦中發現小容跟兩名小王的對話紀錄，於是決定立刻跟小容離婚，並對3人提告，求償80萬元。

阿宸挨告後稱不知小容已婚，但願意拿出30萬元和解；小容、阿宇則辯稱，對話紀錄中的「愛你」是西方社會的廣泛社交用語，不限定為情侶間使用，另外，養狗一句則是因為兩人都是愛狗人士，拒絕承認偷情。

高雄地院審酌證據後表示，阿宸已提出30萬元和解，且阿宸、小容認識時間不長，雖然社群帳號中有夫妻合照，但仍難以認定阿宸知道小容的已婚身分，因此駁回阿超請求。至於小容、阿宇兩人否認偷情，但是觀察對話紀錄等證據，可證明兩人已逾越一般男女交往的分際，因此法官判小容、阿宇需賠償阿超20萬元，可上訴。



