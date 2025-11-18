想要越活越年輕？陳裕恩院長揭重要關鍵：這3個要素決定你的老化速度！

想在越活越年輕？守葳診所陳裕恩院長指出，其實決定「老得慢」的關鍵，就藏在臉上這三個關鍵，油性膚質、高顴骨與厚嘴唇。只要具備其中幾項，就有機會在時光流轉中保持年輕光采。

油性膚質：最天然的皮膚屏障

許多人討厭出油，但陳裕恩院長笑說：「油其實是皮膚天然的保護機制！」油性膚質雖然容易有毛孔與粉刺問題，卻因為皮脂分泌旺盛，但能防止乾裂問題，使皮膚維持潤澤。

「油性皮膚的人，通常細紋比較不明顯，尤其在口周和眼周容易乾燥的部位。」陳裕恩院長解釋，皮膚越乾燥，紋路就越容易被放大，長期下來會讓人顯得憔悴。而油性膚質能延緩這個過程，看起來就會相對年輕。

高顴骨：天生的「支架」優勢

「顴骨高的人，天生就比別人更耐老。」陳裕恩院長指出，顴骨是臉部支撐軟組織的重要結構。當顴骨位置高、支撐力足，臉頰就不容易隨時間下垂，看起來自然緊實、有立體感。

廣告 廣告

陳裕恩院長表示：「高顴骨能幫助中臉維持飽滿度，不會出現凹陷或法令紋過深的問題。」這也是許多明星臉看起來年輕的原因之一，並非只靠醫美，而是骨架結構本身就佔優勢。

厚嘴唇：青春活力的象徵

「嘴唇，其實是臉上最容易洩漏年齡的地方。」陳裕恩院長強調，隨著年齡增長，嘴唇會逐漸變薄、乾癟，口周也容易產生紋路，導致整張臉看起來沒有精神。

陳裕恩院長補充，厚嘴唇能讓臉部更有立體度，也能帶出健康、活力的印象，這也是為什麼許多人做嘴唇微調後，會瞬間覺得「變年輕」，因為視覺焦點集中在飽滿唇形上，自然讓整體氣色變好。

後天也能打造年輕活力狀態

如果這三項天生條件你都沒有，也別擔心。陳裕恩院長指出，現代醫美技術可以透過守葳診所獨家的「無雙V臉工程網」，實現緊緻到提拉，達到由內而外的保養結果。

陳裕恩院長表示：「我們強調的是自然年輕，不是僵硬變塑膠臉。」醫美的目標不是改變五官，而是讓臉部恢復彈性與光澤，重現年輕活力的健康狀態。

陳裕恩院長提醒，抗老不只是外在工程，更是一種生活態度。「懂得保濕、防曬、睡眠充足，加上科學化的醫美維護，妳的臉就能越來越有光。」陳裕恩笑說。

陳裕恩院長IG：https://www.instagram.com/sowell_dr.claren/

守葳診所：https://www.sowell.com.tw/

姊妹淘編輯部：以上報導內容，不代表本部立場。

延伸閱讀

30＋的妳，雙眼正在漸漸變老？陳裕恩院長揭延遲歲月痕跡關鍵

年紀越大越難拍美照？陳裕恩院長揭「變老警訊」：無雙電波是正解