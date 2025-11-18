想要越活越年輕？陳裕恩院長揭重要關鍵：這3個要素決定你的老化速度！
想在越活越年輕？守葳診所陳裕恩院長指出，其實決定「老得慢」的關鍵，就藏在臉上這三個關鍵，油性膚質、高顴骨與厚嘴唇。只要具備其中幾項，就有機會在時光流轉中保持年輕光采。
油性膚質：最天然的皮膚屏障
許多人討厭出油，但陳裕恩院長笑說：「油其實是皮膚天然的保護機制！」油性膚質雖然容易有毛孔與粉刺問題，卻因為皮脂分泌旺盛，但能防止乾裂問題，使皮膚維持潤澤。
「油性皮膚的人，通常細紋比較不明顯，尤其在口周和眼周容易乾燥的部位。」陳裕恩院長解釋，皮膚越乾燥，紋路就越容易被放大，長期下來會讓人顯得憔悴。而油性膚質能延緩這個過程，看起來就會相對年輕。
高顴骨：天生的「支架」優勢
「顴骨高的人，天生就比別人更耐老。」陳裕恩院長指出，顴骨是臉部支撐軟組織的重要結構。當顴骨位置高、支撐力足，臉頰就不容易隨時間下垂，看起來自然緊實、有立體感。
陳裕恩院長表示：「高顴骨能幫助中臉維持飽滿度，不會出現凹陷或法令紋過深的問題。」這也是許多明星臉看起來年輕的原因之一，並非只靠醫美，而是骨架結構本身就佔優勢。
厚嘴唇：青春活力的象徵
「嘴唇，其實是臉上最容易洩漏年齡的地方。」陳裕恩院長強調，隨著年齡增長，嘴唇會逐漸變薄、乾癟，口周也容易產生紋路，導致整張臉看起來沒有精神。
陳裕恩院長補充，厚嘴唇能讓臉部更有立體度，也能帶出健康、活力的印象，這也是為什麼許多人做嘴唇微調後，會瞬間覺得「變年輕」，因為視覺焦點集中在飽滿唇形上，自然讓整體氣色變好。
後天也能打造年輕活力狀態
如果這三項天生條件你都沒有，也別擔心。陳裕恩院長指出，現代醫美技術可以透過守葳診所獨家的「無雙V臉工程網」，實現緊緻到提拉，達到由內而外的保養結果。
陳裕恩院長表示：「我們強調的是自然年輕，不是僵硬變塑膠臉。」醫美的目標不是改變五官，而是讓臉部恢復彈性與光澤，重現年輕活力的健康狀態。
陳裕恩院長提醒，抗老不只是外在工程，更是一種生活態度。「懂得保濕、防曬、睡眠充足，加上科學化的醫美維護，妳的臉就能越來越有光。」陳裕恩笑說。
陳裕恩院長IG：https://www.instagram.com/sowell_dr.claren/
守葳診所：https://www.sowell.com.tw/
姊妹淘編輯部：以上報導內容，不代表本部立場。
延伸閱讀
其他人也在看
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 4 天前
90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？
體內保濕的進階版：「吃好油」比狂喝水更鎖水除了每天喝 2000c.c. 的水。 內行人會在水中加入「好油」與「好菌」，從腸道開始養出潤澤肌。因為喝水只是「補水」，但如果皮脂膜不健康，水分依然會流失。皮膚的潤澤感，關鍵在於攝取「優質脂肪」。怎麼做？嘗試在每天吃的無糖優...styletc ・ 21 小時前
白髮冒不停！避開6大NG生活習慣，用5招讓黑髮回來
白髮提早冒出，真的只是「年紀大」的問題嗎？營養功能醫學醫師劉博仁指出，除了基因，壓力、熬夜、抽菸、高糖飲食、過度曝曬，甚至營養不足，都可能讓黑色素細胞提早耗竭，讓白髮提前出現。男性約在30到35歲，女性約 35到40歲會開始明顯長白髮，但每個人差異很大。不過，2024年國際皮膚科研究指出，白髮並非完全不可逆。鏡報 ・ 2 小時前
開架最美護唇膏推薦！3CE、Laka用過回不去，肉桂卡色真心美炸
便宜又好用的開架護唇膏推薦！3CE柔光小粉管是編輯最近的新歡～還有韓國超人氣的LAKA，潤唇油出乎意料地清爽！必買還有經典的小蜜媞、曼秀雷敦也都是有口皆碑！造咖 ・ 21 小時前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你甜點...styletc ・ 19 小時前
驚！28妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 黃金6小時靠PRP增生療法搶救成功
28歲胡小姐日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突變撲咬其臉部，造成她嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫，完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，恢復正常飲食與工作生活。衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重自由時報 ・ 1 天前
28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 把握黃金6小時處置
一名28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，愛犬竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，中廣新聞網 ・ 1 天前
TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支
Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇...styletc ・ 20 小時前
女遭愛犬咬掉嘴邊肉 醫採PRP增生療法免毀容
（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動，突遭撲咬，造成嘴邊皮膚、肌肉撕裂缺損，送醫採「PRP（自體血小板血漿）增生療法」成功修復。醫師說，延誤送醫恐皮膚壞死甚至毀容。中央社 ・ 18 小時前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。姊妹淘 ・ 1 天前
秋天一到皮膚又乾又癢？資深護理師傳授「5大實用策略」，讓肌膚穩定度過乾冷季
俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，資深護理師郭貞君提醒，從緊繃、發癢、乾紅到脫皮，這些都是肌膚在換季時發出的 SOS 訊號。只要了解皮膚的生理反應，就能找到預防乾癢與穩定膚況的關鍵。姊妹淘 ・ 1 天前
2025最強三大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.Bobbi Brown ×《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列Bobbi Brown 完整把童話世界搬到彩妝桌上！愛麗絲夢遊仙境全系列真的是可愛到暈，首推8 色眼影盤以霧面與珠光交織，配合紅心皇后、瘋帽子、白兔先生等插畫設計，每次打開都像走進仙境深處。外包裝有浮水式愛麗絲和許多周邊可愛品的...styletc ・ 21 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
大谷高達211億「延遲付款」恐釀封館危機？美媒直言：道奇摧毀棒球！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇球星大谷翔平的10年7億美元大合約，其中有高達6.8億美元（約新台幣211億）都是延遲付款，根據美國媒體《The Sporting News》記者修斯（Andrew Hughes）報導指出，此種「延遲付款」的合約形式可能間接影響2027年大聯盟封館，修斯更直言：道奇正在摧毀棒球！FTV Sports ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 22 小時前
台中老城區最潮聖誕打卡點！第四信用合作社全新主題登場，巨型紅綠拐杖糖超吸睛～
想推薦一間外國遊客來台中必逛的特色代表店？台中老城區中山路上的 「第四信用合作社」肯定會是名單之一！這間由日出集團在「宮原眼科」之後打造的復古文青系冰品店，是 Google 上搜尋 台中冰店、台中必去景點 時一定會出現的超人氣名店。最近店外剛掛上紅綠配色巨型拐杖糖、店內換上聖誕節限定裝飾，整棟建築充滿聖誕節歡樂感，而且超好拍的啦。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前