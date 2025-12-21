想要過節別忘了換雙鞋 鬼塚虎環保節慶系列限定款來嚕

Onitsuka Tiger鬼塚虎推出HOLIDAY GLITTER PACK節慶限定系列。（Onitsuka Tiger提供）

近幾季很夯的日本品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎推出「HOLIDAY GLITTER PACK」節慶限定系列了！本次系列精選MEXICO 66、MEXICO 66 TGRS與DELECITY品牌三大經典人氣鞋型，以金屬光澤環保皮革材質呈現神秘的「銀河黑」與夢幻的「耀眼粉」，並交織出節慶光采，共推出四款奢華登場。

MEXICO 66 TGRS（耀眼粉）。NT$5,180（Onitsuka Tiger提供）

MEXICO 66 TGRS（銀河黑）。NT$5,180（Onitsuka Tiger提供）

作為時尚界薄底鞋的代表，MEXICO 66注入了閃爍低調光澤的金屬黑皮革，在品牌引以為傲的舒適基礎上，增添一股華麗時尚氛圍。即使是沉穩的黑系造型，也能透過皮革光感創造出不同效果。 MEXICO 66 TGRS延續薄底鞋的經典，但更多了份柔和甜美，不論是黑或是粉色，皆展現了獨特風格的無限可能。至於DELECITY，以舒適的厚底為設計重點，增高的巧思不僅拉長身形比例，也讓整體視覺增加豐富層次。

MEXICO 66（銀河黑）。NT$5,880（Onitsuka Tiger提供）

DELECITY（銀河黑）。NT$5,880（Onitsuka Tiger提供）

HOLIDAY GLITTER PACK節慶限定系列為貫徹永續時尚精神，特別選用「金屬光澤環保皮革材質」（Vegan Metallic Eco-Leather），展現Onitsuka Tiger鬼塚虎在時尚美學與環保意識上的承諾；鞋底採用透明無縫加固工藝，兼顧耐用度與百搭性。

