想要高股息又擔心AI泡沫？主動型台股ETF 00995A出新招

過去幾年，高股息與市值型 ETF 幾乎成為台股投資的標準答案。但隨著 AI 從題材走向落地、產業輪動節奏明顯加快，市場開始出現新的疑問：當結構改變，投資方法是否也該跟著調整？從股利成長、產業配置到主動選股，如何在把握機會中管理風險穩穩賺？

每到年底，市場總會開始盤點來年的投資布局。元月效應、紅包行情，這些熟悉的關鍵字年年出現，歷史數據也一再證明，年初進場台股往往具備相對不錯的勝率與報酬空間。

但真正值得投資人停下來思考的，是這一波行情，已經和過去不一樣了。過去十多年，台股的投資邏輯相對單純。權值股撐盤、市值型順勢而為；在低利率環境下，高股息策略更成為不少投資人的安全港。但當 AI 成為推動產業與資本市場的核心力量，市場開始呈現另一種樣貌：不再是全面齊漲，而是輪動更快、分化更明顯。

台股ETF為何不能只偏向高股息與市值型？

高股息ETF的價值毋庸置疑。穩定配息、現金流明確，對於偏好防禦或現金流配置的投資人而言，仍然是重要工具。但問題在於，高股息策略本質上是「向後看」：成分股多半依據既有配息紀錄調整，對產業趨勢轉折的反應速度有限。

中國信託投信總經理陳正華指出，從近十年的量化數據來看，單純以高殖利率選股，未必能帶來最佳長期報酬；反而是股利能否持續成長，更能反映企業體質與獲利能力。當市場進入以結構性成長為主軸的階段，過度依賴單一風格，反而可能錯失輪動機會。

換言之，市場逐漸從「配多少息（股利）」轉向思考「為什麼能持續配息」。

另一方面，近來主動式 ETF 開始在台股 ETF 市場崛起，尤其截至2025年12月19日，元大台灣50（0050）受益人數達204.08萬人，首度破200萬新高的情況下，大型市值型ETF人氣居高不減，然而當產業輪動速度加快，投資方法自然不能再只依賴固定成分的指數邏輯。

陳正華強調，主動式 ETF 並不是要取代高股息或市值型產品。對多數投資人而言，更合理的做法，是讓不同工具各司其職：高股息負責現金流與防禦，市值型掌握整體市場，而主動式 ETF 則補上產業輪動與結構性成長的拼圖。

從量化到主動：00995A把焦點拉回獲利與現金流

以中國信託投信最新旗下首檔主動型台股 ETF──主動中信台灣卓越（00995A）為例，主打「量化打底、主動加乘」的雙重投資策略，募集期間訂於2026年 1 月 5 日至 1 月 9 日，成為新的一年首檔展開募集的主動式台股 ETF。

從模擬投資組合來看，00995A配置重心明顯放在 AI 相關產業，其中電腦及周邊設備、電子零組件與半導體合計占比超過六成；而在個股層面，則涵蓋伺服器組裝、散熱機構件、電力與工程服務等不同環節，反映投資策略並非單押題材，而是試圖掌握 AI 供應鏈的結構性成長。

00995A在IPO期間最低申購金額為新台幣1萬元，並採季配息機制（每年 3、6、9、12 月評價），讓小資族也能以相對親民的門檻，參與台股優質企業的長期成長。

00995A經理人張書廷表示，台股市場變化快速，每一年表現突出的投資風格並不相同，可能是產業型、市值型，也可能是高股息策略。根據近十年台股走勢觀察，被動式ETF雖然整體表現穩健，往往能維持在相對前段班，但受限於追蹤指數的規則設計，較容易錯過當年度最具爆發力的「主題輪漲」行情。

張書廷強調，2026年台股AI投資焦點，已不再侷限於單一晶片或權值股，而是擴散至整體供應鏈，包括伺服器組裝、機殼與散熱、電力與儲能，以及無塵室與工程服務等關鍵環節。由於台廠站在AI全球供應鏈的核心位置，意味著，台股的投資機會，不再只集中在少數權值股，而是分散在不同階段、不同角色的企業之中。

為此00995A的投資策略在於獨創的「MVP」選股邏輯。其中，M（Model）代表量化篩選，透過動能（Momentum）、價值（Value）、波動（Volatility）與獲利（Profitability）四大指標，從基本面與市場面雙向篩選具潛力的優質企業，作為投資組合的基礎。V（Value）則聚焦於「股利成長」概念。不同於僅以當期殖利率作為選股依據，00995A更重視企業是否具備穩定獲利能力，以及持續提高股利、回饋股東的意願。根據歷史數據，股利成長次數較高的企業，其年化報酬率與ROE（股東權益報酬率）普遍表現較佳，也展現出更具長期投資價值的特質。至於 P（Pro）則代表專業主動管理。

三層次驗證AI競爭力企業

張書廷說明，經理人將從量化篩選、股利成長與產業趨勢三個層次交叉驗證，篩選出具備長期競爭力的AI企業。展望2026，他認為，AI仍將是推升台股的主要長期動能。台灣目前掌握全球約63%的7奈米以下先進製程產能，是AI晶片生產不可或缺的核心樞紐。以 00995A的模擬投資組合來看，持股結構高度聚焦於受惠AI趨勢的相關產業，前十大持股涵蓋台積電、鴻海、台達電、緯穎、廣達與奇鋐等具備全球競爭力的科技龍頭，反映其以長線產業趨勢作為布局核心的投資思維。

放眼AI投資熱潮，真正的關鍵，是企業能否將技術轉化為可持續的獲利能力。當市場輪動加快、題材消長頻繁，投資人若只追逐概念，往往容易在高波動中承擔不必要的風險。相對而言，結合量化篩選、股利成長與主動選股的策略，試圖把焦點拉回基本面與現金流，讓 AI 不再只是想像空間，而更落實在營運與財務表現上。

表1：主動中信台灣卓越（00995A）前十大持股 1 2330 台積電 9.63 2 2317 鴻海 8.55 3 2308 台達電 7.86 4 6669 緯穎 6.89 5 2382 廣達 6.04 6 3017 奇鋐 5.40 7 3231 緯創 4.21 8 2357 華碩 4.10 9 2603 長榮 3.32 10 1216 統一 3.15