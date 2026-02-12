想要iPhone Air、AirPods？滿足條件這裡直接抽回家
記者李鴻典／台北報導
迎接長達 9 天的農曆新年假期，Apple經銷商STUDIO A 推出「2026 馬躍新春・好運奔來」抽獎活動，自 2 月 14 日至 2 月 22 日止，邀全台會員回門市消費拚手氣。活動期間至全台 STUDIO A / Straight A 門市單筆消費滿新台幣 6,666 元，即可現場參加抽獎一次，有機會將iPhone、AirPods等直接帶回家，總獎項超過 6,000 項，總價值高達新台幣 100 萬元。
STUDIO A / Straight A新春期間推出大規模門市抽獎活動，最大獎包含 iPhone Air 共 8 支，還有 AirPods 4、Apple 周邊與多款生活風格好禮。抽獎活動僅限完成 STUDIO A 會員 LINE 綁定者參加，凡符合資格即可於門市現場抽獎並立即領獎。獎項內容相當豐富，包含頭獎 1 元加購 iPhone Air 256GB (市價 36,900 元） 8 名、二獎 1 元加購 AirPods 4 (市價 5,990 元)8 名，以及三獎 Bose SoundLink Home 藍牙揚聲器、Wokyis 麥金塔擴充底座螢幕等高人氣 3C 商品。還有 STUDIO A 會員點數，以及犀牛盾、Belkin、bitplay、Momax、Kreafunk 等多款知名品牌配件。三獎與會員點數將於活動後配送，其餘贈品皆可於現場立即領取。另特別規劃呆水溫泉、大師兄銷魂麵等生活體驗好禮。
門市同步推出新春購機優惠。於 2 月 15 日至 3 月 7 日推出購買 MacBook 全系列產品，可獲贈 PQI 鍵盤膜、Riivan 電腦包及 PQI 螢幕保護貼，贈品總價值最高約 3,110 元；另提供加購延長保固享主機 95 折方案。iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 等主機商品亦規劃指定保固贈禮內容。活動期間於指定門市刷中信 LINE Pay 卡單筆消費滿 12,000 元，可享 2% LINE POINTS 回饋。
官網線上同樣不缺席，STUDIO A / Straight A 官網於 2 月 14 日至 2 月 22 日推出「消費滿 666 元抽 Apple Watch S11」加碼活動。STUDIO A 官網商城亦同步推出 iPhone Air「輕旅行計畫」，指定機型即送 eSIM 萬元旅遊金，搭配升級豪華旅行禮包，最高現省 22,252 元，一站式整合手機、配件與出國上網需求。春節出國旅遊也可單購 eSIM 上網方案，享受快速、便利的原生網路體驗。
瞄準2026年9天春節連假出遊商機，PChome 24h購物指出，今年消費者呈現「長程收納、輕耐用實際、舒適旅程、不斷電補給」四大採買特徵，反映出長假旅遊模式下，民眾更傾向透過高品質裝備提升旅途舒適度。統計顯示，消費者在出遊前對於「空間效能」與「配件機能」的重視度提升，「旅行用品」近一週(2/2-2/8)銷量較上個月增達5成，出國旺季民眾需求提升也順勢帶動銷量成長。而電力續航也是出遊必備關鍵，「行動電源」類別在近期(2/1-2/8)銷售量較上週大幅成長145%。
因應採買需求，PChome 24h購物祭出「春節不打烊」購物專區，即日起至初六不僅優惠不間斷，消費者早鳥領取「恭喜券」購物下單可省168元，限時領「發財券」更有機會現折888元。活動期間搭配星展PChome聯名卡最高回饋14%，限時下單登記再送88 P幣，並享滿額贈杯子蛋糕等好禮。透過「PChome 超速配」，凡位於北北桃地區於指定門市享有「晚上下單，一早取貨」，春節照常出貨。
Yahoo購物觀察數據顯示，手機成為今年情人節最具代表性的禮品選擇，iPhone 17全系列業績年增近5成，Samsung Galaxy S25 Ultra緊追在後。春節連假與寒假效應加乘，也同步推升平板買氣，主打大螢幕與高CP值的機型成為熱門選擇，顯示消費者對「追劇神器」與「娛樂升級」的需求明顯升溫。
節慶氛圍也讓「紅色」、「亮色」彩妝討論度大幅提升，兼具好氣色與開運寓意的限定唇膏成為送禮焦點，YSL、Dior、PRADA等品牌推出的限定款最熱銷。 精品消費則呈現「輕奢小資感」趨勢；設計俐落、風格中性的包款最受歡迎，具有中性設計與俐落外型的TORY BURCH Romy Hobo包、Longchamp新Xtra、Épure、Le Pliage系列，既能展現質感又相對好入手，成為今年情人節送禮的人氣選擇。
今年春節假期正巧由西洋情人節揭開序幕，兩大送禮節日聯袂登場，美商 Coupang 酷澎即日起至2月15日推出「酷選情人節」，精選多款好感升級的情人節傳情提案。從經典必備的金莎巧克力、散發宜人香氣的摩洛哥護髮油，皆可透過「火箭速配」到貨，浪漫赴約不空手。同步還有「火箭跨境」服務，最快3天到貨，網羅國際知名巧克力、巧克力手作組，邀請情侶一同共享甜蜜手作時光，留下難忘的浪漫回憶。而隨之而來的農曆春節，Coupang酷澎依然維持最快隔日到貨的效率、更可指定7天內到貨日期。
Coupang酷澎WOW會員服務每月僅需59元，即可享有「火箭速配」、「火箭跨境」無門檻免運，並享會員專屬Goldbox 每日特惠商品與不定期優惠券，讓線上購物更安心。2月15日前，WOW會員使用Coupang酷澎App下單，還可參加抽隨機金額的線上「開運紅包」，活動期間每帳號最高可抽5包，累積最高可獲得300元酷澎幣。
全球棒球迷引頸期盼的年度盛事即將於3月5日揭開序幕！為了讓球迷感受第一線的高張力對決，三創生活園區宣布與愛爾達電視強強聯手，自3月6日（五）起一連三天，於一樓戶外中心廣場舉辦「三創挺TAIWAN 棒球賽事轉播」活動。本次轉播將鎖定台灣隊的關鍵戰役，包含對戰日本、捷克及韓國的精彩賽事。除了震撼的大螢幕視覺饗宴，三創生活更號召館內外品牌祭出「應援限定優惠」，打造全台最強的場外加油站。三創生活說，歡迎全台球迷齊聚三創，用吶喊聲跨海助威，為台灣健兒助攻！
2026 年春節 9 天連假在即，家人團聚、走春之餘更有大把零碎時間可運用。全亞洲現金回饋平台 ShopBack 看準連假「碎片娛樂」需求，預估年假期間每日遊玩人數將達平日 2 倍，因此 ShopBack Play 於 2/12 至 2/22 春節期間推出「新年刮刮卡」加碼活動，用戶只要從 ShopBack App 進入遊戲專區，體驗遊戲並達到指定關卡里程碑就能獲得新年刮刮卡，每張最多刮中 200 元，且刮刮卡領取次數無上限。
迎接馬年，icash Pay推出TWQR新春送紅包活動，自2月14日起至2月22日，只要於全台看到標示TWQR的店家，用icash Pay掃描QR Code付款，單筆消費滿168元，即可獲得66點OPENPOINT點數回饋，每戶限回饋乙次。
icash Pay今年首度推出「2026會員專屬優惠」，只要下載icash Pay APP並註冊成為會員，不論新舊用戶皆可享有多項專屬優惠內容，像是康是美與星巴克等指定通路，只要當月使用icash Pay於該通路完成任1筆消費贈50元折抵優惠券，優惠券將於次月自動存入icash Pay APP中，開啟APP的票夾即可查詢、使用，消費時可與通路原有優惠疊加，回饋拿好拿滿；此外，Mister Donut、COLD STONE等品牌更是推出專屬優惠價，如平日甜甜圈買四送一、小杯冰淇淋 9折等優惠方案，讓用戶日常消費時，也能額外獲得專屬優惠，還沒成為icash Pay用戶快趁現在，6月30日前註冊成為icash Pay新戶，首筆消費加碼送50點，亦可同享會員專屬優惠！
春節連假結束後， icash Pay推出「天天簽到賺點數」活動，自2月23日上午10:00起至3月1日，邀用戶每日開啟APP領紅包，活動期間只要開啟icash Pay APP並於活動頁面完成每日簽到，每簽到一天即可獲得1點OPENPOINT；若連續7天皆完成簽到，還可再加碼5點OPENPOINT，每戶最高可獲得12點，1點可折抵1元。
近年公益參與族群出現年齡結構變化，年輕世代透過數位平台參與公益的比例逐漸提高。根據蝦皮公益去年底公布的最新數據顯示，透過平台參與公益捐款的族群中，18 至 49 歲年輕世代占比達 83%，高於台灣整體公益捐款約 52% 的比例。公益機構指出，透過蝦皮平台進行公益推廣，有助於接觸以往較難觸及的捐款族群。公益機構也觀察到，在蝦皮平台上，義賣商品成為民眾初次接觸公益的方式之一，購買生活用品的同時給予支持，讓公益行動更貼近民眾日常消費情境。
蝦皮公益表示，為降低公益機構進行義賣的負擔，平台免除公益機構的成交手續費與預購訂單服務費。此外，自今年起，針對公益機構的義賣商品，若訂單金額達指定免運門檻，平台也將全額吸收「蝦皮店到店」與「店到家宅配」運費。根據平台數據，自推動義賣品滿額免運後，義賣募款額年增116%，顯示有助於降低消費者支持公益商品的門檻，促使更多善意轉化為實際行動。
