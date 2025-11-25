《想見你》施柏宇戲拍一半突消失 請病假遭抓包牽女友約會！劇組氣炸放話永不錄用
29歲的施柏宇曾因演出《想見你》受矚目，近期還跨海和韓星車太鉉合作台、韓合製影集，卻遭《鏡週刊》爆料拍戲期間聲稱請病假，結果被工作人員抓包其實是與女友在大街上約會，被認為工作態度不佳。
根據報導指出，施柏宇上半年拍攝一部大製作台劇，有許多動作戲挑戰，因拍攝時場地不通風，他一度暈倒，劇組緊急叫救護車將他送急診治療。事後他向劇組告假，表示要幾天時間休息復原身體。
劇組也不時關心施柏宇身體狀況，且只差他最後一個鏡頭就能告一段落，但他都表示仍需休養，最終只好改拍其他鏡頭代替。但其實送醫後兩天，施柏宇就被工作人員目擊與女友約會，指出他精神狀況都看起來很好，回報之後也讓劇組很生氣，表明不願再與他合作。
曾與李沐傳緋聞！見光死避不見面很受傷
據悉，施柏宇的新女友是圈外人，他上一段是與李沐傳出緋聞，不過雙方都不認，李沐甚至尷尬避不見面，讓施柏宇很受傷。不過他似乎很快就找到新歡，但卻為了談戀愛耽誤工作，讓劇組人員怒嗆他是「被慣壞的公子哥」。
