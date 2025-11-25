《想見你》男星被爆「請病假卻去約會」 劇組氣炸！施柏宇挨批「慣壞的公子哥」

施柏宇爆出在請假休養期間，跑去跟女友約會，引起劇組不滿。資料照。高雄電影節提供



男星施柏宇憑《想見你》打開知名度，近期剛拍完一部奇幻台劇，卻爆出他拍攝工作還未完成，就以養傷為藉口告假，結果跑去和女友約會，工作人員狠批「被慣壞的公子哥」。

據《鏡週刊》報導，施柏宇上半年拍攝一部奇幻風格的台劇，在劇中有激烈的動作戲，由於場地不通風，施柏宇拍一拍竟然當場暈倒，劇組立刻叫救護車將施柏宇送至急診。

好在他送醫之後並無大礙，他因此向劇組告假，需要幾天休息恢復，只是該劇還差施柏宇最後一個鏡頭就能告一段落，劇組關心他情況時，都獲得還在休養的答案，為體諒他，只好改拍其他鏡頭取代。

不過就在送醫後的兩天，工作人員直擊，施柏宇精氣神十足跟新女友約會，消息傳回劇組，引起不滿，認為他拖延了劇組進度，更讓大批人得為了他修改鏡頭，其中有人更狠批「根本是被慣壞的公子哥」，不客氣地表示不會再跟他合作。

