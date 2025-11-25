《想見你》男星遭爆請病假跑去約會！劇組不忍發聲曝「他真實工作態度」

記者趙浩雲／台北報導

演員施柏宇今（25）日遭週刊爆料工作態度不佳，向劇組請病假卻被目擊與女友約會等風波，被工作人員怒批是「被慣壞的公子哥。」對此《微醺大飯店》劇組也做出回應澄清風波。

今天《鏡週刊》爆料施柏宇在拍戲時候因為身體不適暈倒，之後就跟劇組請假，還被直擊與女友約會，但因為剩下他的最後一個鏡頭才能吿一段落，讓整個劇組都在等他一個，因此工作人員不滿痛批他是「被慣壞的公子哥。」

影集《微醺大飯店1980s》高雄開鏡，左起演員施柏宇、邵雨薇、李國毅。（圖／一念電影提供）

針對風波延燒，《微醺大飯店》劇組也在IG發聲回應，表示「近日部分媒體提及本劇演員施柏宇先生『影響拍攝進度』等不實報導內容，製作人與導演表示，施柏宇先生自籌備開始認真專業，也為角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面！」

《微醺大飯店》劇組回應施柏宇遭爆料一事。（圖／翻攝自IG）

