想見女網友先付錢！金飾店小開1個月狂砸5千萬「投資」 變賣黃金籌錢

記者潘靚緯／台中報導

金飾店小開誤入交友陷阱被騙5千萬，警方趁面交取款時，使出大外割警技制伏體格壯碩的車手。(圖／翻攝畫面)

台中市一名45歲經營金飾店的小開，去年9月初在網路社群軟體Telegram看到交友訊息，遭詐團鎖定，以付錢可以跟女生見面為由，先噓寒問暖取得信任後，再以「假投資」的手法誘騙，導致小開在1個月左右多次面交、狂砸將近5000萬現金，甚至變賣家中的黃金，直到家人發現金飾店的金流有異常，直覺是詐騙悄悄報警，警方趁雙方面交時埋伏當場逮捕鄭姓車手，攔截下450萬現金，並循線追出7名詐團成員。

台中市刑大指出，該詐騙集團分工細膩，先透過網路社群軟體Telegram張貼交友訊息，以「假交友」方式取得聯繫被害人，經噓寒問暖取得信任後，再以「假投資」之手法進行詐騙，且該集團指派車手假冒投資公司專員，都配戴偽造工作證，讓被害人不疑有他，分8次當面交付新台幣300萬至500萬不等的高額現金，深信能回收高額報酬，短短一個月就砸了5000多萬，直到家屬發現財務狀況異常，驚覺被詐才向警方報案。

詐團車手偽裝投資公司員工，1個月內向金飾店小開收取超過5000萬鉅款，警方趁面交逮人攔截450萬現金。(圖／翻攝畫面)

警方獲報後，立即組成專案小組，發現詐騙集團仍持續聯繫被害人，以話術詐騙，導致被害人深信不疑，為避免財損再擴大，專案小組在交付款項地點部署警力，嚴密監控，趁詐騙車手再次現身取款時，一擁而上圍捕。40多歲的鄭姓車手體格壯碩、奮力抵抗，最後仍遭員警「大外割」順利壓制，從身上搜出450萬元贓款、假公司收據、合約書及工作證等犯罪工具，全案依涉詐欺及洗錢防制條例等罪移請台中地檢署偵辦。

鄭姓車手落網後坦承因缺錢，加入詐團當車手，領取鉅款1次賺取1500元酬勞，遭起訴後收押，專案小組循線追查，揪出7名共犯，包括轉交款項的「收水頭」，案件持續溯源偵辦中。警方指出，由於Telegram只要手機號碼即可註冊，可使用預付卡、人頭門號，使用者名稱（ID）可隱藏電話號碼，詐團可以頻繁更換帳號、換群組，還能設定時間自動銷毀對話，受害人一旦驚覺被騙，想追查找人難上加難。

警方表示，打擊詐欺為警方當前重點工作，假交友、真詐財之詐騙案件層出不窮，提醒民眾於網路交友時，談及賺錢機會及投資等話題，務必謹慎、切勿上當；於網友提出金錢要求時，千萬不要匯款或借款。警政署打詐儀錶板每日均有公布全臺詐騙手法及案例，如發現可疑詐欺情事，請立即撥打165反詐騙專線加強求證，警方將持續強化查緝行動，全面遏止詐欺犯罪，確保民眾財產安全。

警方逮捕鄭姓車手，向上溯源逮捕7名詐團共犯。(圖／翻攝畫面)

