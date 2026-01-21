想親手抱兒子長大 新手媽媽積極治療復健

台北一位張小姐，今年32歲，她2024年10月生下兒子之後第十天，感染腦炎，腦出血，在台北的醫院接受開顱手術後，左側肢體癱瘓無力，一年來復健效果停滯。2025年年底12月在南港展覽館一館舉辦「第九屆台灣醫療科技展」，台中慈濟醫院復健部在現場發表rTMS(重複經顱磁刺激)，張小姐看到後，去年底12月30號南下台中慈濟醫院，復健部團隊為她設計復健的療程，她勇敢接受治療，因為生病這一年，兒子都是娘家媽媽幫忙照顧，她希望自己趕快復原，回到兒子身邊。

「(這個時間是做什麼)，要做職能治療，職能復健，(大概要多久時間) 要一個小時。」

這是每天的復健菜單之一，主要是針對左側的肢體。

台中慈濟醫院職能治療師 林容瑜：「那妳先放鬆，不要用力喔，手彎起來，然後用力。」

32歲的張小姐，一年多前，生下兒子後第十天，急性腦炎，急救後，留下後遺症。

病患 張小姐：「因為腦出血的關係，有癲癇，(腦部)瀰漫性出血，因為是開右腦，所以左側上下肢活動區，比較沒辦法靈活。」

之前在北部的醫院治療，但一年多的復健，到了停滯期，後來輾轉來到台中慈濟醫院，復健部團隊給了全方位的治療方案。

台中慈濟醫院醫務部主任 蔡森蔚：「我們治療策略的話，除了手的動作區，還有腳的中間部分的動作區，另外還有從周邊電回來，雷射活化神經的一個治療。」

重複經顱磁刺激有效的觸發了神經的活化，肢體反應進步非常多，夫妻倆非常開心，她會這麼努力，就是為了寶貝兒子。

病患 張小姐：「很怕他(兒子)忘記我是誰，三個月不見的時候，我看到他，就覺得很激動，很怕他忘記我，然後他看到我，就一直對我笑，我知道他記得我是誰 。」

張小姐的先生：「她生病和昏迷的時候，其實我那時候只求一件事情，讓她醒過來，讓她可以，有意識地跟我們講話，讓她可以有機會，可以陪著小朋友一起成長。」

兒子和先生給了她滿滿的動力，他們也對醫療團隊很有信心。

台中慈濟醫院醫務部主任 蔡森蔚：「目前差不多一個禮拜，妳覺得整體狀況怎麼樣，(就是腳力氣恢復滿多的)，(然後手的末梢的 一些動作很棒)，(今天也發現腳趾頭)，(好像可以動一點點)，來，翹起來一下，這樣，這動作有出來，踩下去 。」

才剛沉浸在新手爸媽的喜悅時，無常卻讓他們措手不及，但只要不放棄，生命一定能找到出口。

病患 張小姐：「我給妳愛心，好不好，給你愛心，愛心。」

新的一年，兩人的願望是趕快接兒子回家，祝福他們能心如所願。

病患 張小姐：「請他(兒子)再等我們一下下，等我一下下。」

