想親眼見到「君臨城」？8個夢幻《冰與火之歌：權力遊戲》拍攝場景，來趟真實的「冰與火之旅」！ | BAZAAR
你也曾想過要到《冰與火之歌》中的城市探險嗎？這些《冰與火之歌》場景並沒有你想的那麼虛幻，它們是真實存在的！如果到《冰與火之歌》拍攝地點旅遊是你夢想中的假期，相信這些壯麗美景絕對不會讓你失望！
而當你置身淵凱（Yunkai）、國王大道（Kingsroad）和東海望（Eastwatch-by-the-Sea）等場景時，你能夠好好享受，不需和《冰與火之歌》劇中人物一樣艱苦探險！甚至在這裡，體驗精緻美食、頂級Spa，或是放鬆欣賞無敵海景也不成問題！
《冰與火之歌》拍攝場景旅行熱潮
《冰與火之歌：權力遊戲》顯然引起了許多人前往真實版日落國度「維斯特洛（Westeros）」旅遊的慾望，機票比價網站Jetcost發現，三月前往《冰與火之歌》影集拍攝地的航班搜尋量增加了240%！
除此之外，英國針對「《冰與火之歌》是在哪裡拍攝？」的關鍵字搜尋也在過去一個月增加了180%！
最後一季完結後，這樣的情況只會越來越瘋狂！從北愛爾蘭到克羅埃西亞，這些是「冰與火之旅」中，你非去不可的景點！
1. 教堂山／冰島（劇中場景：Arrowhead Mountain）
吸引許多遊客前來拍照的冰島教堂山（Kirkjufell），在《冰與火之歌》中成為瓊恩雪諾Jon Snow、獵狗The Hound以及喬拉莫爾蒙Jorah Mormont前往尋找夜王的背景—Arrowhead Mountain，教堂山也因此成為冰島最受歡迎的景點之一！
立即預訂旅遊行程
若要前往教堂山，你可以選擇住在格林達維克（Grindavík）的The Retreat at Blue Lagoon飯店，除了被壯闊景觀包圍外，飯店的北歐風格設計和天然礦泉讓人彷彿置身天堂！
從首都雷克雅維克（Reykjavik）抵達The Retreat at Blue Lagoon只需五十分鐘車程，住在有如祕境般的飯店，絕對是《冰與火之歌》劇迷的首選！
The Retreat at Blue Lagoon
地址：Nordurljosavegur 11, Grindavík 240, Iceland
Trip.com訂房
Agoda訂房
Klook訂房
點我看更多飯店資訊
2. 艾本哈杜／摩洛哥（劇中場景：淵凱）
這座位於阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）山腳的城市艾本哈杜（Ait Benhaddou）已被UNESCO聯合國教科文組織列為世界遺產。在《冰與火之歌》中，這裡是奴隸灣（Slaver's Bay）東海岸的城市「淵凱（Yunkai）」，也是龍后解放奴隸的地點。
除了《冰與火之歌》，《阿拉伯的勞倫斯》與《神鬼戰士》兩部電影也曾經在艾本哈杜取景！
立即預訂旅遊行程
摩洛哥的馬拉喀什（Marrakech）擁有「南方珍珠」之稱，前往該地旅遊的路途中，就能夠抵達《冰與火之歌》拍攝場景艾本哈杜來場一日遊。
在馬拉喀什你可以參觀擁有異國風情的露天市場、逛逛聖羅蘭Yves Saint Laurent所愛的馬裘黑花園（Majorelle Garden），或者待在美麗的摩洛哥傳統庭院建築中好好放鬆！
立即預訂旅遊行程
艾本哈杜一日遊＞＞點我看資訊
馬拉喀什旅遊資訊＞＞點我看資訊
3. 杜布羅夫尼克／克羅埃西亞（劇中場景：君臨城）
同樣被列為UNESCO聯合國教科文組織世界遺產之一的杜布羅夫尼克（Dubrovnik），或許是《冰與火之歌》影集中最知名的地點！在劇中，它正是維斯特洛的首都「君臨城（King’s Landing）」。
壯觀的羅維里耶奈克要塞（Fort Lovrijenac）則是劇迷熟悉的紅堡（Red Keep），有許多精彩片段都是在這裡拍攝的！
你可以像艾莉亞史塔克Arya Stark在城市中的古老街道中穿梭，或者想像瑟曦Cersei Lannister走上羞恥之路的景況！
立即預訂旅遊行程
若想來一窺君臨城的壯闊，你可以選擇待在距離市中心只要幾分鐘路程的Villa Dubrovnik飯店，碧藍的亞得里亞海美景盡收眼底，絕對是人生一大享受！
Villa Dubrovnik
地址：Villa Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, Dubrovnik 20000, Croatia
Agoda訂房
Klook訂房
Booking.com訂房
點我看更多飯店資訊
4. 黑沙灘／冰島（劇中場景：東海望）
黑沙灘（Reynisfjara）是冰島最著名的海灘，在《冰與火之歌》影集中，它是守夜人軍團Night’s Watch的駐守點之一「東海望」（Eastwatch）！
玄武岩堆疊的壯麗景觀，加上與大西洋海水撞擊的浪花，是你必須親眼見證才能夠相信的絕世美景！
立即預訂旅遊行程
來到冰島的《冰與火之歌》劇迷，可以選擇住在首都雷克雅維克（Reykjavik）的Sandhotel飯店，除了地點方便，你還能夠到隔壁著名的早午餐咖啡廳Sandholt享受美食！
若想來場冰島冒險，到其他私藏景點參觀的話，Exodus的旅遊行程也非常適合！
Sandhotel
地址：Laugavegur 36, Reykjavík 101, Iceland
Trip.com訂房
Agoda訂房
Booking.com訂房
點我看更多飯店資訊
冰島冒險旅遊行程＞＞點我看資訊
5. 黑暗樹籬／北愛爾蘭（劇中景點：國王大道）
這些由150多棵山毛櫸樹交織而成，且令人感到毛骨悚然的樹林大道，在18世紀時，其實是通往一棟喬治亞式豪宅的入口。
為了創造讓拜訪者驚艷的入口道路，當時在此種植了山毛櫸樹。樹木越長越茂密，如今變成了被特殊氛圍壟罩的神秘通道。
立即預訂旅遊行程
黑暗樹籬就是《冰與火之歌》中的國王大道（Kingsroad），如果劇迷想來這裡探險，可以選擇住在Galgorm Resort & Spa五星級飯店，享受頂級Spa服務！它距離黑暗樹籬大約是30分鐘路程，非常方便！
Galgorm Resort & Spa
地址：136 Fenaghy Road Road, Ballymena
Trip.com訂房
Agoda訂房
Klook訂房
點我看更多飯店資訊
6. 賽維利亞皇宮／西班牙（劇中景點：多恩）
青翠的花園、登上許多Instagram版面的美麗磁磚都在迷人的賽維利亞皇宮（Alcazar of Seville）內！
這裡是《冰與火之歌》中維斯特洛（Westeros）南端的多恩（Dorne），當你來到西班牙賽維利亞（Seville），絕對不能錯過這座充滿異國風情又奢華的安達魯西亞式皇宮建築！
立即預訂旅遊行程
《冰與火之歌》劇迷來到這裡，雖無法像劇中角色一樣霸占整座皇宮，但你可以選擇住在Hotel Alfonso XIII飯店，享受國王或皇后住在華麗城堡中的感覺！
此外，英國航空British Airways也推出了從倫敦出發的機加酒合訂優惠，非常適合剛好正計劃一場歐洲之旅的你！
Hotel Alfonso XIII
地址：San Fernando 2, Seville, 41004 Spain
Trip.com訂房
Agoda訂房
Hotels.com訂房
點我看更多飯店資訊
英國航空British Airways機加酒優惠＞＞點我看資訊
7. 巴德納斯雷爾勒斯／西班牙（劇中景點：多斯拉克海）
這片遼闊荒漠在《冰與火之歌》中，它是龍后Daenerys曾經與多斯拉克人共同穿越的大草原「多斯拉克海（Dothraki Sea）」！
巴德納斯雷爾勒斯（Bardenas Reales）的地形是由粘土，白堊和砂岩組成，幾個世紀以來形成了這樣一個特殊的景觀。
旅客可以選擇海灘小鎮聖塞巴斯蒂安（San Sebastian）為住宿地點，這裡有金色的沙灘、頂級餐廳，以及滿足你購物慾望的精品店！
城市中的Maria Cristina飯店，擁有美麗外觀與裝潢，讓所有旅客都擁能在此渡過非凡的假期！
Hotel Maria Cristina
飯店地址：Paseo Republica Argentina, 4, San Sebastian 20004 Spain
Trip.com訂房
Agoda訂房
點我看更多飯店資訊
8. 西貝尼克／克羅埃西亞（劇中景點：布拉佛斯）
如果你已將同樣位於克羅埃西亞的杜布羅夫尼克（Dubrovnik）列入你的旅遊名單，或者你想要到一個旅客更少的景點，那麼北邊的西貝尼克（Sibenik）非常適合！
《冰與火之歌》劇中，這裡是艾莉亞史塔克Arya Stark接受無面者Faceless Men試煉的城市「布拉沃斯（Braavos）」！
來到這裡的《冰與火之歌》劇迷，可以選擇住在D-Resort Sibenik渡假飯店，不論是套房或是擁有無敵海景的Villa，你都能夠好好享受一個難忘的「冰與火假期」！
D-Resort Sibenik
地址：Obala Jerka Šižgorića 1 - 22000 Šibenik - Croatia
Trip.com訂房
Agoda訂房
Klook訂房
點我看更多飯店資訊
