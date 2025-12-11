即時中心／徐子為報導



第六屆2026世界棒球經典賽（WBC）即將於明（2026）年3月正式開打，信用卡業者萬事達（Master Card）今（11）日宣布與WBC締結官方支付合作夥伴關係，並首度開放台灣萬事達卡指定持卡人「優先預購」台灣隊東京組賽事門票，將於本月15日至19日在官方預售網站限時開搶。





萬事達指出，可以「優先預購」的指定卡別，包括世界之極卡、世界卡、世界商務卡等級別。



2026年世界棒球經典將於2026年3月5日至17日在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密等四地舉行小組賽，有20個國家隊將共同角逐世界冠軍頭銜。其中，東京組將於3月5日至10日在東京巨蛋登場，上述卡別持卡人可在預售期間，搶先購買台灣隊於東京巨蛋的4場經典賽門票，包括3月5日對戰澳洲、6日對日本、7日捷克，及韓國8日的賽事。每人每卡限購4張，先搶先得，數量有限。



萬事達卡台灣代表表示，今年初在台北大巨蛋舉行的經典賽資格賽吸引逾14萬名球迷入場，顯見國內球迷對棒球的強力支持，此次合作提供球迷前進東京巨蛋的獨家機會，並藉此回饋台灣持卡人。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／想親自進場應援台灣隊WBC東京分組賽？「1管道」可優先預購門票

更多民視新聞報導

Uber執行長來台考察！表態長期投資台灣市場 僅擔憂「這件事」

中國軍機再擾台！27架次一早出海 國軍全程嚴密監控

接見以色列國會印太小組主席 林佳龍：台以是相互支持的民主夥伴

