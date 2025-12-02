「想認識一下」攔女高中生糾纏 噁男遭警送辦起訴性騷擾

記者莊淇鈞／新北報導

新北地檢署。（圖／資料照，記者莊淇鈞攝影）

新北市三重區1名女高中生，在今年（2025年）7月19日中深夜，到某超商買東西，被1名張姓男子乘機以身體碰觸性騷擾，女高中生嚇得躲進超商向友人求救並報警求助，警方到場後將張男送辦，新北地檢署日前依性騷擾罪嫌起訴張男。

起訴書指出，張男今年7月19日深夜10時許，在新北市三重區1間超商見女高中生是他喜歡的類型，結帳時故意站在女高中生後方，先用手中要結帳的商品碰觸其臀部，再以身體向前靠，貼近女高中生背部及臀部，女高中生驚覺有異急忙逃開，但張男竟側身向前以左側身體再次貼近，嚇得女高中生結帳準備離開超商。

但張男卻拉住其手臂並表示「想認識一下」，女高中生只好躲回超商。因張男一直站在超商外面等候，女高中生只好打電話找同學求助，等同學趕到超商才結伴回到住宿處並報警，警方也循線逮捕張男送辦。

張男於檢察官訊問時坦言，因見女高中生十分可愛想進一步認識，才會連續以身體碰觸，否認涉及性騷擾，還辯稱因有喝酒致判斷力不足，檢察官調閱超商監視器畫面，發現張男行動過程中，並無身體搖晃及泥醉等情況，認為張男所說顯為卸責言詞，日前依性騷擾罪嫌起訴。

