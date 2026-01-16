想調體質，當心吃錯食物反上火！中醫教你搞懂「食物四性五味」吃得更聰明、更對症
你知道每天吃進嘴裡的食物，早在兩千多年前的《黃帝內經》裡就已經被詳細分類了嗎？建功馬光中醫診所黃建翰中醫師指出，中醫講究「藥食同源」，除了看食物的營養價值，更重視它的「性」與「味」。這些特性不只影響食物本身的作用，也會影響體內的平衡。帶你了解食物四性五味，從此吃得更聰明更對症。
什麼是「四性」？寒、涼、溫、熱，體質對了才有效
黃建翰說明，中醫認為，食物有溫熱寒涼的性質，簡稱四性，指的是食物吃下肚後對身體產生的影響。以下列舉常見食物：
寒性／涼性：有降火、清熱、退燥的作用，適合體質偏熱、容易長痘或嘴破的人。例如：綠豆、苦瓜、西瓜、海帶。
溫性／熱性：有溫補、驅寒、活血的作用，適合手腳冰冷、怕冷、經痛或容易腹瀉的人。例如：薑、羊肉、肉桂、肉豆蔻。
至於要怎麼判斷自己體質適合哪些食物？黃建翰分享一個簡單判斷技巧，若是經常口乾舌燥、容易便祕，可能適合吃一點寒涼的食物；但若是屬於怕冷、容易累的類型，就不適合猛喝青草茶。
「五味」怎麼吃？酸苦甘辛鹹，各有方向
食物除了四性，還有五味。黃建翰指出，每種味道對應的不是只有舌頭感受，還有對應的臟腑與作用，吃對了能幫助調整體質。例如：
酸：入肝，有收斂作用，常見如烏梅、山楂。適合容易冒汗、夜尿多者；胃食道逆流者要少吃。
苦：入心，清熱燥濕，如苦瓜、黃連。對濕熱體質者是良藥。
甘：入脾，補益緩急，如紅棗、山藥。雖多數人愛甜，但過量容易生痰濕。
辛：入肺，行氣散寒，如薑、蔥、辣椒。適合感冒初起或驅寒，但上火者要節制。
鹹：入腎，軟堅潤下，如海帶、紫菜。高血壓及腎臟疾病患者僅能少量攝取。
食物四性五味速查表
根據個人體質不同，相對應的食物也不同。此外，黃建翰提醒，不要單一攝取偏寒或偏熱的食物，建議搭配性質中性或帶有甘味的食材加以調和，讓身體更容易適應。飲食也可順應當季氣候調整，例如夏季可選擇略偏寒涼的食物，冬季則可適量增加薑類食材，幫助身體維持平衡。
體質
特徵
建議食物性味
日常建議食材
飲食禁忌
陽虛
怕冷、四肢冰冷、喜溫熱
辛溫、辛甘熱
薑、肉桂、羊肉、桂圓、蔥、核桃
避寒性食物如西瓜、柚子、苦瓜
陰虛
口乾舌燥、眼睛乾澀、面頰潮紅
甘平、甘酸寒
百合、銀耳、蓮子、桑葚
忌辛辣、煎炸與溫補類，如薑、羊肉
氣虛
倦怠乏力，容易流汗，眩暈
甘苦溫、甘平
山藥、四神湯、人參、黃耆
忌過量寒涼，易損脾胃，如生菜、黃瓜
血虛
臉色蒼白、失眠、易掉髮
甘溫、甘酸
黑芝麻、當歸、桂圓、紅棗
忌清熱苦寒食物，如苦瓜、綠豆
濕熱
體味重、長痘、口臭、皮膚搔癢
甘涼、苦寒味
苦瓜、綠豆、薏仁、芹菜、冬瓜
忌補品如麻油雞、燒酒雞、辣椒
痰濕
體胖、大便不成形、舌苔厚膩
甘平溫、苦甘溫（淡滲利濕）
茯苓、山藥、白朮、薏仁、芡實
忌甜食、油炸、冰品、糯米類
暖心推薦2食譜：養顏活血果＋潤肺酸甘凍
「吃進嘴裡的不只是食物，也是一種溫補與調養。」黃建翰表示，吃對食物，順應自己的體質與季節節奏，不但可以提升免疫力，也可以避免吃錯食物讓身體越補越亂。不過，若不確定自己的體質，吃了還是有狀況或是想了解更多，不妨交給專業中醫師辨證，以找出最適合自己的食療調養方式。
黃建翰也特別分享以下2個食療食譜，並提醒孕婦、腎病及慢性病患者食用前請先諮詢專業中醫師。
【川芎紅酒燉蘋果】活血行氣、養顏抗老
四性五味：溫／辛甘
材料：川芎3g、紅酒200ml、蘋果1顆（去皮切塊）、冰糖適量
作法：
川芎以滾水先煮5分鐘後取湯汁。
將川芎湯與紅酒、冰糖一起倒入鍋中，加蘋果塊小火煮10分鐘。
煮至蘋果微軟即可。也可冷藏當甜點食用。
【紫蘇梅茶凍】酸甘化陰，潤肺又開胃
四性五味：平涼／酸甘
材料：紫蘇葉5g、烏梅2粒、蜂蜜1小匙、吉利丁片1片（或寒天粉5g）
作法：
紫蘇葉、烏梅加400ml水煮10分鐘，濾渣後加入蜂蜜調味。
吉利丁片泡冷水軟化，加入熱茶液中攪拌至完全融化。
倒入模具冷藏2小時凝固即可。
資料提供：馬光中醫診所
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：陳宛欣
更多良醫文章
從53kg瘦到43kg！林依晨公開「減肥3招」：不碰寒性食物、水果分兩個時段吃
老婆癌末、老公另找小三，這原本是個悲傷的結局...侯文詠的一句話，卻改變3個人的一生
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 小時前 ・ 4
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 338
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 5
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 11
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 9
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 166
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 17
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 69
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 81
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 65
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 34
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 221
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前 ・ 13
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 23
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 8
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 10
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 23 小時前 ・ 108
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 41