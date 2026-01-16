想調體質，當心吃錯食物反上火！中醫教你搞懂「食物四性五味」吃得更聰明、更對症





你知道每天吃進嘴裡的食物，早在兩千多年前的《黃帝內經》裡就已經被詳細分類了嗎？建功馬光中醫診所黃建翰中醫師指出，中醫講究「藥食同源」，除了看食物的營養價值，更重視它的「性」與「味」。這些特性不只影響食物本身的作用，也會影響體內的平衡。帶你了解食物四性五味，從此吃得更聰明更對症。

什麼是「四性」？寒、涼、溫、熱，體質對了才有效

黃建翰說明，中醫認為，食物有溫熱寒涼的性質，簡稱四性，指的是食物吃下肚後對身體產生的影響。以下列舉常見食物：

寒性／涼性：有降火、清熱、退燥的作用，適合體質偏熱、容易長痘或嘴破的人。例如：綠豆、苦瓜、西瓜、海帶。

溫性／熱性：有溫補、驅寒、活血的作用，適合手腳冰冷、怕冷、經痛或容易腹瀉的人。例如：薑、羊肉、肉桂、肉豆蔻。

至於要怎麼判斷自己體質適合哪些食物？黃建翰分享一個簡單判斷技巧，若是經常口乾舌燥、容易便祕，可能適合吃一點寒涼的食物；但若是屬於怕冷、容易累的類型，就不適合猛喝青草茶。

「五味」怎麼吃？酸苦甘辛鹹，各有方向

食物除了四性，還有五味。黃建翰指出，每種味道對應的不是只有舌頭感受，還有對應的臟腑與作用，吃對了能幫助調整體質。例如：

酸：入肝，有收斂作用，常見如烏梅、山楂。適合容易冒汗、夜尿多者；胃食道逆流者要少吃。

苦：入心，清熱燥濕，如苦瓜、黃連。對濕熱體質者是良藥。

甘：入脾，補益緩急，如紅棗、山藥。雖多數人愛甜，但過量容易生痰濕。

辛：入肺，行氣散寒，如薑、蔥、辣椒。適合感冒初起或驅寒，但上火者要節制。

鹹：入腎，軟堅潤下，如海帶、紫菜。高血壓及腎臟疾病患者僅能少量攝取。

食物四性五味速查表

根據個人體質不同，相對應的食物也不同。此外，黃建翰提醒，不要單一攝取偏寒或偏熱的食物，建議搭配性質中性或帶有甘味的食材加以調和，讓身體更容易適應。飲食也可順應當季氣候調整，例如夏季可選擇略偏寒涼的食物，冬季則可適量增加薑類食材，幫助身體維持平衡。

體質 特徵 建議食物性味 日常建議食材 飲食禁忌 陽虛 怕冷、四肢冰冷、喜溫熱 辛溫、辛甘熱 薑、肉桂、羊肉、桂圓、蔥、核桃 避寒性食物如西瓜、柚子、苦瓜 陰虛 口乾舌燥、眼睛乾澀、面頰潮紅 甘平、甘酸寒 百合、銀耳、蓮子、桑葚 忌辛辣、煎炸與溫補類，如薑、羊肉 氣虛 倦怠乏力，容易流汗，眩暈 甘苦溫、甘平 山藥、四神湯、人參、黃耆 忌過量寒涼，易損脾胃，如生菜、黃瓜 血虛 臉色蒼白、失眠、易掉髮 甘溫、甘酸 黑芝麻、當歸、桂圓、紅棗 忌清熱苦寒食物，如苦瓜、綠豆 濕熱 體味重、長痘、口臭、皮膚搔癢 甘涼、苦寒味 苦瓜、綠豆、薏仁、芹菜、冬瓜 忌補品如麻油雞、燒酒雞、辣椒 痰濕 體胖、大便不成形、舌苔厚膩 甘平溫、苦甘溫（淡滲利濕） 茯苓、山藥、白朮、薏仁、芡實 忌甜食、油炸、冰品、糯米類

暖心推薦2食譜：養顏活血果＋潤肺酸甘凍

「吃進嘴裡的不只是食物，也是一種溫補與調養。」黃建翰表示，吃對食物，順應自己的體質與季節節奏，不但可以提升免疫力，也可以避免吃錯食物讓身體越補越亂。不過，若不確定自己的體質，吃了還是有狀況或是想了解更多，不妨交給專業中醫師辨證，以找出最適合自己的食療調養方式。

黃建翰也特別分享以下2個食療食譜，並提醒孕婦、腎病及慢性病患者食用前請先諮詢專業中醫師。

【川芎紅酒燉蘋果】活血行氣、養顏抗老

四性五味：溫／辛甘

材料：川芎3g、紅酒200ml、蘋果1顆（去皮切塊）、冰糖適量

作法：



川芎以滾水先煮5分鐘後取湯汁。

將川芎湯與紅酒、冰糖一起倒入鍋中，加蘋果塊小火煮10分鐘。

煮至蘋果微軟即可。也可冷藏當甜點食用。

【紫蘇梅茶凍】酸甘化陰，潤肺又開胃

四性五味：平涼／酸甘



材料：紫蘇葉5g、烏梅2粒、蜂蜜1小匙、吉利丁片1片（或寒天粉5g）



作法：

紫蘇葉、烏梅加400ml水煮10分鐘，濾渣後加入蜂蜜調味。

吉利丁片泡冷水軟化，加入熱茶液中攪拌至完全融化。

倒入模具冷藏2小時凝固即可。

資料提供：馬光中醫診所

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣

