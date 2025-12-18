想證明自己！目送前隊友奪冠 Gumayusi曝轉隊HLE心聲
（記者許皓庭／綜合報導）《英雄聯盟》韓國 KeSPA Cup 賽事圓滿落幕，甫達成世界賽三連霸壯舉的 T1 戰隊再次展現冠軍本色，於決賽以 3：2 險勝 HLE 奪下金盃。賽後，今年轉戰 HLE 的明星下路選手 Gumayusi 接受訪問，首度坦承離開效力多年老東家的真實動機。他透露，儘管在 T1 經歷了無數榮耀，但為了挑戰成為「世界頂尖選手」並累積個人職業生涯，他認為當前是尋求變化的最佳時機。
針對此次職涯重大轉折，Gumayusi 指出，待在 T1 雖然環境優渥且戰績輝煌，但他希望能證明自己具備在不同體系下成功的能力。他感性表示，這並非因為 T1 有任何不足，而是為了在職業生涯中刻下專屬於自己的印記。展望未來，他為自己設定了明確的目標，期許能在 2026 年順利挺進季中邀請賽（MSI）並入選亞運國家隊，最終與 HLE 團隊攜手站上世界大賽的最高領獎台。
回首在 T1 奋斗的時光，Gumayusi 坦言最難熬的時刻是職業生涯首度被輪替下場，而確定離隊並拍攝告別影片時，心中更是充滿萬千思緒。特別令他感動的是，離隊後收到了合作長達五年的輔助夥伴 Keria 傳來的感性長訊息。他驚訝表示，一向予人理性印象的 Keria 會傳遞如此真摯的感謝，令他感到十分意外且溫暖，這段並肩作戰的戰友情誼將是他最珍視的回憶。
面對身份的轉變，Gumayusi 特別感謝那些信守承諾、在轉隊後仍持續支持他的粉絲。他回憶起曾在 T1 時詢問支持者「若去其他隊伍還會支持嗎？」，而如今看到許多人依然不離不棄，讓他備受鼓舞。對於即將到來的新賽季，他也向自己喊話，強調不要畏懼全新的挑戰，並承諾會努力展現出超越以往的競技水準，報答所有支持他的群眾。
