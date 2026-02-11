想變美就喪命？南韓每年6人「死在醫美手術台」 打玻尿酸竟釀肺栓塞…

圖為南韓首爾一家醫美診所醫師，為民眾進行隆鼻手術前的檢查。路透社資料照



據南韓媒體今天（2/11）報導，最新統計資料顯示，南韓每年約有6人，因接受醫美手術而喪命，有的人僅是打常見的玻尿酸等填充物，就出現致命性肺栓塞，不過，南韓麻醉專科醫師參與醫美手術的比例，竟然不到3成，且考量這次統計僅列入科學搜查研究院的驗屍案例，實際的醫美死亡規模恐更大。

據韓聯社報導，南韓是世界上整形最盛行的國家，從求職、社群平台到媒體曝光，外貌競爭無所不在，許多民眾會割雙眼皮、注射填充物、拉提醫美等方式，進行所謂的「自我管理」。

廣告 廣告

然而，其中有些人只是因為想變美，卻喪失性命，南韓國立科學搜查研究院（國科搜）的研究團隊，在最新一期報告中指出，2016至2024年，國科搜驗屍的醫美死亡案例，共計50人（女性41人、男性9人），平均每年約6人死亡，且每年呈增加趨勢。

研究結果顯示，醫美死亡案例中，女性平均年齡為29歲，男性平均年齡為50歲，從地區分布來看，64%的案例集中於首爾與首都圈，在國籍方面，外籍人士占了28%。

死亡事故當中，以隆鼻、割雙眼皮等臉部與頸部手術居多，佔52%，其次依序為：抽脂手術（22%）、私密處整形（12%）、隆乳（8%）、植髮（4%）、填充劑注射（2%）。

關於致死原因，近半案件（46%）與麻醉相關，其次依序為：手術併發症（32%）、死者自身疾病（12%）、過敏性休克（4%）等。

不過，不同的醫美手術當中，主要死因不盡相同，在臉部與頸部整形部分，麻醉相關原因居多（46%）；在抽脂手術部分，主要為內臟損傷、出血、術後感染等手術併發症（64%）；在私密處整形方面，多數（83%）為注射填充物導致肺栓塞，使用的填充物包含玻尿酸與膠原蛋白。

研究團隊提醒，儘管整體醫美死亡案例中，麻醉相關死因的比例最高，但麻醉專科醫師參與醫美手術的比例，僅為26%，即便只是小手術，如果沒有麻醉專科醫師參與，仍可能增加致命風險。

值得注意的是，這次統計僅列入國科搜進行驗屍的案例，南韓醫美手術導致的死亡人數，可能遠高於統計數字。

更多太報報導

加拿大小鎮校園傳槍響！棕髮女掃射後飲彈亡 釀9死多傷

今晚7點吃薯條嗎？南韓MZ世代瘋「薯條聚會」 限時1天的朋友零負擔

犯了人生最大錯誤！挪威選手奪銅後自爆出軌 前輩：懺悔時機也錯了