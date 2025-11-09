想讓孩子長高？醫：藥物不是第一步 「這些事」才是影響關鍵
【健康醫療網／編輯部整理】近年來，評估身高的風氣盛行，要不要帶孩子去看長高門診？什麼時候帶去看最合適？骨齡是什麼？要不要用青春期的抑制劑？要不要用生長激素？新竹國泰綜合醫院小兒科主治醫師廖曉茹提醒，若有這些疑問，家長應找小兒內分泌科的醫師諮詢，聽取專業建議。
一年長不到四公分、性徵出現過早 應就醫評估協助
廖曉茹醫師說明，首先要知道影響成人身高最常見的兩個因素：生長激素缺乏、性早熟。生長激素從兩歲開始主導小朋友的身高發展，若是小朋友的身高持續低於同年齡的第三百分位，或是1年長高的速度不到4公分，就需要懷疑小朋友有生長激素缺乏的可能性。除了先天性生長激素缺乏外，腦部腫瘤也是生長激素缺乏常見的原因之一；而生長速度趨緩，往往是腦部腫瘤的第一個表徵。因此，原本身高正常的孩子，生長開始偏離原本所屬的百分位，1年長不到4公分，更需要提高警覺，尋求小兒內分泌科醫師的評估。
性早熟指的是女孩在8歲以前、男孩在9歲以前，出現第二性徵的發育。性腺荷爾蒙除了加速長高的速度外，也會加速生長板的癒合，若生長板提前癒合，往往會壓縮到小朋友長高的時間，而造成小朋友一開始比同儕高，最終成人身高卻不理想。由於現在小朋友營養過盛以及環境荷爾蒙的汙染，性早熟在現代社會更加常見，若是女生在8歲以前在乳暈下方摸到類似乳腺的硬塊，或在10歲以前月經來潮；男生在9歲以前睪丸開始明顯變大，都應尋求小兒內分泌科醫師的協助。
骨齡越慢越好？ 醫：誤差1年內皆正常
廖曉茹醫師解釋，「骨齡」是醫生透過左手的X光來評估孩子骨頭成熟度的一種方式。譬如孩子實際只有7歲，但骨齡可能已經接近10歲，這代表他們的骨骼發展比同齡人快。可能是性早熟造成的骨齡加速，最終有可能影響成人身高。由於性早熟越來越常見，一般民眾常有的錯誤觀念覺得骨齡越慢越好，事實上骨齡誤差約在1年以內都在正常的範圍，若骨齡慢超過2年以上反而要懷疑小朋友有生長激素缺乏或長期甲狀腺素低下的可能性。有些人骨齡雖然因性早熟略為超前，但是因為成長期營養很好，生長速度良好，身高也有超前同齡的小朋友，並不一定會因為骨齡超前就影響到他的成人身高。
生長激素針劑改善身高 但有其副作用須謹慎使用
目前的實證醫學中，並沒有口服藥物可以明確幫助長高。而在正常身高、正常發育的孩子身上，使用藥物干擾體內荷爾蒙並沒有明確的證據可以增加身高。在生長門診常見用來改善成人身高的針劑藥物主要分為兩大類：一、需每天施打的生長激素。二、每個月或每3個月打1針，抑制中樞性性早熟的促性腺激素釋放激素類似物 (GnRH agonist）。要注意的是，生長激素價格昂貴，健保給付生長激素的疾病包含生長激素缺乏症、透納氏症候群、SHOX缺乏症及努南氏症候群，且這類病人須有明確身材矮小或生長速率緩慢的證據。
對於身高正常、生長速率正常的小孩來說，盲目施打生長激素並不一定會增加身高，且生長激素也有頭痛、血糖代謝異常、生長板滑脫、加重脊椎側彎等風險。
也不是所有的性早熟都需要使用促性腺激素釋放激素類似物治療，須經醫師謹慎評估為中樞性性早熟，且有快速進展、壓縮成人身高的證據，使用後對身高才有幫助。
均衡飲食、充足睡眠 建立自信遠比身高重要
廖曉茹醫師提醒，無限制的使用藥物，延後小朋友的青春期，也會有青春期骨密度下降、青春期肥胖以及同儕間互相比較的心理壓力。對身高最有幫助的，是把握孩子成長發育的時期，均衡飲食、改掉孩子挑食的習慣，攝取健康的食物、確保足夠的熱量跟蛋白質，以及一天2份奶類補充足夠的鈣質(1份奶類是240ml的牛奶、優酪乳或2片起司)。多運動、多曬太陽、擁有充足且良好的睡眠，學齡兒童應在晚上9點到10點前就寢。適時開導孩子，減輕課業壓力，多在節假日安排親子休閒活動，接觸大自然。
廖曉茹醫師強調，家長對於身高的焦慮也容易影響孩子未來的價值觀，要知道身體外型跟外貌都只是人的一部分，充實學識、培養專業技能、建立自信與自我價值，更能讓孩子創造屬於自己的精彩人生。
原文出處：國泰醫訊290期
【延伸閱讀】
轉骨正是時候！中醫提醒：3方向打好基礎 別錯過孩子長高黃金期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66737
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 14 小時前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 16 小時前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 4 天前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 3 天前
超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃
大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。鏡報 ・ 1 天前
健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。...匯流新聞網 ・ 1 天前
活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 1 天前
台大女學霸體重攀升絕望「胖一輩子」 早餐換掉一食品輕鬆瘦7公斤
想瘦身不必餓肚子！不少女生為了減重而苦惱，屢戰屢敗。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼點出關鍵，很可能就是沒有達到飲食的均衡。他分享一位任職於金融業的台大女學霸案例表示，這位女病患生活忙碌、壓力大，體重不斷攀升，曾以為自己會「胖一輩子」。沒想到，她只是做了個小小的調整，把早餐的麵包換成豆腐、優格、地瓜等原型食物，加上一份大番茄，在完全不挨餓、甚至吃得更飽的情況下，竟順利瘦下7公斤，整個人也變得神清氣爽、更加健康。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
64歲香港女星毛舜筠外表凍齡，被許多人稱讚年輕不老。日前她上節目分享自己「防老祕訣」，認為生活習慣最重要，除了攝取對身體有益的健康食物外，肌力運動更是關鍵。 毛舜筠養生祕訣 毛舜筠說，從以前就健康2.0 ・ 2 小時前
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。新頭殼 ・ 1 天前
「退化性脊椎滑脫」易腿麻、走不遠 醫：正確治療才能維持行走
【健康醫療網／記者陳靖安報導】退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，指的是，由於年齡增長導致脊椎結構退化，椎骨出現不正常的滑動移位。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨，會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，讓原本緊密排列的椎骨變得不穩定。 汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，女性因停經後骨質流失，更容易發生此退化性改變，所以50歲以上女性發生脊椎滑脫的機率較男性高。 不是普通的下背痛！醫：脊椎滑脫可能壓迫坐骨神經 劉哲瑋醫師說明，滑脫最常見於腰椎（如第四、五節腰椎）承受壓力最大的部位，也可能發生在頸椎。由於脊椎不穩定，一些長輩會出現姿勢性下背痛、久站或坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息後可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨，壓迫到附近的神經，還可能引起坐骨神經痛，表現為從臀部沿大腿、小腿往下的刺痛或麻木感，腿腳可能變得無力。 有些患者描述一站久或走遠路，腿就麻得走不動，必須停下休息（這稱為間歇性神經性跛行）。嚴重時，腳踝抬不太起來，甚至影響行走能力，連日常活動都受到限制。 保守治療無效要及時評估手術 微創脊椎手術減壓又穩定 輕微的脊椎滑脫，醫師通常會先以保守治療觀察健康醫療網 ・ 1 天前
每3位長者就有1位具肌少症風險 北醫大籲早期警訊勿輕忽
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarc […]觀傳媒 ・ 16 小時前
肩膀抬不起來只是五十肩？ 復健再多都無用！旋轉袖破裂恐開刀
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 梳頭、穿衣服都舉不起手，不一定只是五十肩！一名六十多歲婦人近期就出現類似困擾，本來以為只是上了年紀退化、五十肩而已，沒想到就醫檢查才發現其實是旋轉袖肌腱破裂。醫師提醒，許多人誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒，實際上，旋轉袖肌腱斷裂是臨床常見卻容易忽略的...匯流新聞網 ・ 1 天前
補充保費改革被罵翻「胎死腹中」？醫界挺石崇良：這是卑微的請求
衛福部日前拋出二代健保改革構想，研擬修正《健保法》，引發小資族與存股族反彈，導致修法尚未送進行政院就宣告「胎死腹中」。不過，醫界卻出現不同聲音，台大醫院院長余忠仁、台灣醫院協會理事長李飛鵬與台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（7）日都公開力挺衛福部長石崇良。太報 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 15 小時前
管仁健觀點》台灣健保藥是中國大媽的返鄉伴手禮？
[Newtalk新聞] 沒救了！民進黨這個沙包黨真的是沒救了！內閣還專找一些台語說「戇甲袂扒癢」的奇葩，也就是形容一個人笨到連抓癢都不會，因此才會「癢的不抓，痛的抓到破皮」。 健保經費多年來始終入不敷出，虧損黑洞越來越大，衛福部因而提出的開源政策，針對現行二代健保，擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。 衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，日後所有利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快將於2027年上路，影響人數約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。 無奈這項消息一出，立刻引發爭議，民怨大反彈到連執政黨立委都大發雷霆。11月6日中午，石崇良部長親上火線，舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩了這項極具爭議的規畫。 衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔7小時。行政院發言人李慧芝也表示，關於健保補充保費的修法方向，還在廣納意新頭殼 ・ 1 天前
每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。 鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收 對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！ 1、分次攝取，吸收才不打折腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。 2、避開高草酸、高植酸食物高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜富含天然常春月刊 ・ 1 天前
補充保費新制喊卡！中經院長嘆：都說健保不能倒 但漲保費不要找我
[Newtalk新聞] 衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息與股利1年累計逾2萬元，研議收取2.11%補充保費，消息一出引來反彈，遭批拿散戶開刀，行政院卓榮泰院長昨晚指示衛福部暫緩規劃。中經院院長連賢明表示，這些抱怨其實都是可預期的，也反映出健保財務改革的困難。他感嘆，台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。 衛福部長石崇良擬改革補充性保費，規畫要將補充性保費由即時的就源扣繳，修法改成「年度結算」但下限維持兩萬，並優先從利息、股利、租金開始實施。此外，針對獎金部分，則將起徵門檻從投保時薪資的4倍以上，改成「最低基本工資x4倍」為標準，來增加高薪人士負擔健保的公平性。消息一出，果然怨聲連連，許多股民抱怨政府。 連賢明表示，這些抱怨是很可以預期的，也反映出健保財務改革的困難。關於這次改革他有兩點評論，第一，很多股民說，他們股票差價沒有賺錢，為什麼要針對股利課稅？自從二代健保後，健保收費改成類似個人總所得收費制度: 一般保費針對薪資所得，非薪資所得則歸給補充性保費，所以股利課稅是針因為股票所發放股利課稅，就像股利所得要計新頭殼 ・ 1 天前
自行戒毒9成失敗！雲林戒毒機構揭毒癮者反覆吸毒原因
【記者 蔡鳳敏／雲林 報導】為什麼有些人明明想戒毒，卻一次次失敗？社會上有一種普遍的誤解：吸毒的人之所以戒不掉台灣好報 ・ 1 天前