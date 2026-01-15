想讓底妝服貼又透亮？秘密武器就是光澤型蜜粉！用法＋蜜粉推薦一次看

【文／Beauty美人圈．Janine】

想讓底妝服貼又透亮？光澤蜜粉絕對是妝容的秘密武器，既不會破壞光澤、又可以同時起到柔焦及定妝效果！到底光澤蜜粉怎麼用？適合哪一種人？這次帶來完整光澤蜜粉使用技巧＋2026最新專櫃與開架平價光澤蜜粉推薦，不僅定妝控油、柔焦毛孔還能隱形瑕疵，無論乾肌、混合肌油肌，都能選到適合的款式，打造仙女級透明水光肌！

光澤型蜜粉是什麼？

光澤型蜜粉主打「柔光定妝」，粉體多半帶有極細緻的透光粉末或柔霧珠光，不是明顯打亮、而是讓膚質在光線下呈現自然反射，是一種以「定妝＋柔焦＋保留光澤」為核心訴求的蜜粉類型。與傳統霧面蜜粉不同，光澤型蜜粉在定妝的同時保留底妝原有的水潤光澤，讓膚質看起來更立體，而不是完全的粉霧感。簡單來說，光澤型蜜粉的角色比較像是「修飾光澤，而不是蓋掉光澤」。

光澤型蜜粉主打「柔光定妝」 圖片來源：IG@espoir_makeup

為什麼選光澤型蜜粉？光澤型蜜粉適合誰？

如果你有以下需求，光澤型蜜粉會特別適合你：

● 不想讓底妝光澤被蜜粉全部蓋掉

● 希望保留原生肌膚的水潤感

● 但又想要毛孔稍微柔焦、妝感更細緻

● 討厭厚粉感、不想臉看起來乾或死白

總體來說，光澤蜜粉定妝後可以保留原本底妝光澤的特性，能在定妝的同時保留細緻柔光，特別適合本身就喜歡水光肌、奶油肌妝效的人使用，也很推薦乾肌、混合偏乾肌，另外輕熟齡族群也可以避免霧面蜜粉帶來的乾紋與疲態感。如果你的底妝狀態已經很好，只是希望「定住妝感、不破壞光澤」，或想要一點柔焦毛孔、修飾膚質卻不顯厚重，光澤型蜜粉會比傳統蜜粉更安全、不容易翻車。

總體來說，光澤蜜粉定妝後可以保留原本底妝光澤的特性 圖片來源：IG@luna_makeup_official

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：GUERLAIN 嬌蘭 幻彩流星蜜粉球

嬌蘭經典「幻彩流星蜜粉球」好評度超高！富含天然來源成分的蜜粉球，融合霧面粉質與珠光亮澤，粉體極細緻柔滑，能瞬間柔焦毛孔與膚色不均，使肌膚呈現自然霧中帶光的質感。全新配方特色在於採用兩種功效互補的珍珠母貝，在不同角度下閃耀出自然光澤，還有節日限定的版本，像是2025星芒奇想限定版，將熱銷色號冷白皙重新創造，還有即將在明年1月登場的緹花丹寧限定版，在暢銷的02冷白皙配色中融入全新丹寧藍粉珠，冷暖色澤交織展現和諧柔光。

GUERLAIN 嬌蘭 幻彩流星蜜粉球，NT$2,800 圖片來源：BEAUTY美人圈

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光持光蜜粉

即將在2026年1月登場的全新蜜粉！SHISEIDO全新蜜粉粉體極其細緻，注入玻尿酸及多重養膚成分，定妝控油同時具有保濕效果，上臉瞬間提升底妝光澤與保濕感。蜜粉能均勻附著肌膚，柔焦毛孔與瑕疵，使膚質看起來更加平滑，並帶有輕盈絲滑觸感，獨特珍珠光學融合膚色，推出三款色選：#01 Hydrating GLOW 水潤光感、#02 Smoothing MATTE 清新霧感、還有限定色#03 Pink Hydrating GLOW 月光粉，不論單擦或疊加底妝，都能維持自然水光感。

SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光持光蜜粉，NT$1,650 圖片來源：SHISEIDO 資生堂國際櫃

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：dasique 大理石定妝蜜粉餅

dasique蜜粉餅採用特殊烘培技術，混和三種色選，以超美的珍珠光澤提亮暗沉肌膚，不僅可以自然修膚色、並賦予肌膚活力，粉質輕薄細膩，打造出柔焦又滑嫩的膚感，適合亞洲膚色的兩款色號：#01 棉花糖、#02 夢幻紫，像是為肌膚打上濾鏡般，打造淨白透亮光的肌膚質感。

dasique 大理石定妝蜜粉餅，NT$680 圖片來源：dasique

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：I'M MEME 我愛光透柔焦蜜粉餅

I'M MEME 光透柔焦蜜粉餅採用半透明粉體搭配天然棉籽萃取，油水平衡佳，上臉不卡紋、不結塊，柔焦毛孔、隱形瑕疵。清透粉紫色調能修飾泛黃肌膚，輕拍即現仙女般透明肌，妝感自然柔光且均勻提亮膚色。

I'M MEME 我愛光透柔焦蜜粉餅，NT$290 圖片來源：I'M MEME

