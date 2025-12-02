想讓拾荒嬤吃熱飯！清潔隊員送32元回收電鍋涉貪 一審判3月、緩刑2年

電鍋示意圖，非本案照片。資料照。



台北市北投區一名黃姓清潔隊員，去年7月在資源回收車勤務中，發現一台外觀尚稱完整的電鍋，測試還可使用，他好心轉送給一名拾荒嬤，希望讓她能吃到熱飯，反而害自己被依貪污罪起訴。消息曝光後引發各界聲援，最高檢察署行文各地檢指貪污案件宜「酌情偵辦」，法務部也要針對小額貪污展開修法。黃員到士林地院出庭時認罪，一審今天判他3月、褫奪公權1年，但宣告緩刑2年。可上訴。

根據檢方調查，黃男在值勤時看到這個電鍋，搬回家測試後發現可以使用，由於附近的拾荒嬤曾告訴他「用瓦斯爐煮飯容易燒焦」，他基於同情，隔天就把舊電鍋送給拾荒嬤，希望讓她吃口熱飯。

沒想到，此事傳到清潔隊以後，情勢變樣，他選擇向廉政署自首犯行，還買了新鍋子換回舊鍋。檢方則認為，雖然舊電鍋屬於資源回收物，殘值僅有32.56元，但仍屬不得自行處分的市府資產，將他依貪污罪之侵占公有財產罪起訴。而檢方考量「情輕法重」，建請法院從輕量刑。

黃員出庭時情緒沮喪，強調不曾亂撿東西，還難過地說「後悔做好人…真的很怕被關。」辯護律師則強調，黃員30多年來都奉公守法，希望法院判緩刑。公訴檢察官則認為，我國是法治社會，該行為本質上仍屬於犯法，但考量損害輕微，希望法院予以「減刑」但避免宣告「免刑」，以免鼓勵類似「廖添丁義賊」似的錯誤觀念。

事發後，檢察機關大家長、最高檢察署發函各地檢署，叮囑偵辦小額貪污犯罪的原則，盼檢察官辦案注意「情、理、法」及秉持同理心，偵查中可以不起訴，審判中可建請法院判緩刑或免刑。而法務部也強調，已針對小額犯罪啟動修法，未來可望減刑或免刑，將依立法程序完成修法。

