想讓歐洲「自求多福」！路透：美國不想再幫扛防衛責任，要對方2027起接管北約多數任務

美國五角大廈（The Pentagon）本週向歐洲官員表示，華府希望、歐洲盟友們可以在2027年之前，承擔更多北約（NATO）的常規防禦責任，包含情報、導彈與軍隊部署等多個領域或項目。美方甚至直接威脅，假如歐洲和提升軍費一樣，依然無法如期達成目標，美國不排除將退出一部分北約防務機制。

《路透》引述5位熟知會議的消息人士指出，不只一名美國五角大廈代表，向歐洲各國使節傳達這個目標。華府方面指出，如果歐洲無法在2027年前完成自身能力提升，美國可能會退出部分北約防務協調機制。

廣告 廣告

但面對美國這個赤裸裸的警告，甚至隱含要歐洲自求多福的立場，歐洲官員卻吐槽表示，美國根本是強人所難，現實上即便有高度政治意願與足夠資金投入，也無法在短期內替代某些美軍能力，舉例來說，美國提供的情報、偵查以及各式防空系統，這些重要功能，並非單純購買裝備即可取得。

此外，還有一個更嚴重的問題是，歐洲各國的軍事裝備生產進度，多半都存在嚴重延遲。而就連美國自己製造的各式軍武，也同樣有著軍備積壓、生產進度嚴重落後的問題，即使現在開始採購，幾乎不可能在2027年之前拿到實品。

2025年10月22日，美國華盛頓白宮橢圓辦公室，總統川普（Donald Trump）與北約秘書長馬克・呂特（Mark Rutte）會面。（美聯社）

其實歐盟（EU）早已預期川普政府可能的態度，不久前制定2030年自我防衛目標，計畫大幅提升成員國的空防、無人機、網路戰與彈藥等能力，但沒想到美國此時卻提出，一個比2030年更早的時間點，瞬間讓北約歐洲成員陷入極為尷尬境地。

事實上，川普兩任政府對待北約的態度，幾乎都是要求歐洲盟國，必須增加自己對組織的實質貢獻，從2024年大選期間，批評歐洲各國軍費投入不足，要求他們提高到GDP 5%，到了6月份北約領袖峰會上，川普讚揚歐洲各國同意提高國防經費5%，沒想到才幾個月過去，又重新找北約麻煩。

2025年6月25日。在荷蘭海牙舉行的北約峰會上，各國總理合影留念。（AP）

當被媒體問到有關北約議題時，副國務卿蘭道（Christopher Landau）表示，北約盟國本就應該承擔更多歐洲防務責任。

更多風傳媒報導

