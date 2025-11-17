明明有運動、也努力吃蛋白質，卻總覺得肌肉量上不去？其實除了訓練強度，飲食內容更是關鍵！想讓肌肉長得結實又不發胖，就要從天然增肌食物下手，幫大家整理出8種天然食物，讓你吃得聰明吃出線條。

8種天然增肌食物：

乳製品 像牛奶、優格、起司都含有優質蛋白與鈣質 能幫助肌肉生成、維持骨骼強健 運動後喝一杯低脂牛奶 也是很棒的修復策略

牛肉 富含白胺酸與肌酸 是增肌的兩大關鍵營養 能幫助肌肉合成、提升力量與訓練表現 是增肌族的黃金蛋白質來源之一

堅果 含有好油脂與熱量 適合當健康零食 能幫助增肌、增重又不怕吃進太多空熱量 選擇無調味原味堅果最加分

全穀物 像糙米、燕麥、全麥麵包 這些優質的碳水來源 能穩定釋放能量、幫助訓練更持久 還能避免脂肪囤積

澱粉類植物 南瓜、玉米、紅豆、綠豆 富含膳食纖維 可補充能量又不怕多餘負擔 是天然又安全的增肌好幫手

鮭魚 高蛋白低熱量 含豐富Omega-3 能幫助肌肉修復與抗發炎 也是提升代謝的健康脂肪來源

酪梨 含好油脂、維生素與礦物質 能促進肌肉生長 也守護心血管健康 可搭配沙拉或全麥吐司一起吃 超完美

黑巧克力 70%以上的黑巧克力富含表兒茶素 能促進肌肉生成、提升修復速度 適量享用不僅滿足口慾 還能幫助訓練成效更好

營養師小提醒： 增肌不是也吃越多就有效，重點是「吃對營養＋規律運動＋充足睡眠」，才能讓身體真正合成出健康肌肉，而且別忘了喝足水分，幫助代謝更順暢喔，讓我們一起養出好體態，不只是體重的數字，更是力量與健康的象徵。

